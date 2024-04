DIG localiza motorista de app desaparecido em Americana em menos de 24h

Na tarde desta quarta-feira (17), a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), encontrou um motorista de aplicativo, de 30 anos, que estava desaparecido em menos de 24h. O jovem foi localizado no bairro Praia dos Namorados em Americana (SP). A operação teve início após a Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste reportar o desaparecimento ao meio-dia.

Os agentes da DIG iniciaram imediatamente uma investigação velada determinada pelo Dr. Filipe Rodrigues de Carvalho e o chefe de investigações, Eduardo Cesar Ribeiro, tendo a colaboração também da Guarda Municipal de Americana. Utilizando sistemas da muralha digital e outros métodos de investigação especializada, conseguiram identificar os últimos locais por onde o veículo Chevrolet Onix do desaparecido havia passado. Durante a investigação no bairro onde foi feito a triangulação dos possíveis locais onde ele estaria passando, o carro foi abordado na Avenida José Ferreira Coelho e o motorista, que se identificou, foi verificado prontamente sendo o proprietário e trabalhador do aplicativo.

Ele relatou aos investigadores que estava passando por sérios problemas conjugais e havia escolhido se afastar, dormindo nas ruas enquanto trabalhava, para refletir sobre sua situação pessoal. Apesar das circunstâncias, ele não estava em bom estado emocional e não queria contato com sua família por esses momentos.

A família foi notificada do seu paradeiro antes mesmo da finalização do boletim de ocorrência de desaparecimento, que estava sendo preparado pela delegacia de Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi encerrado com a localização segura do rapaz, e a família continua a acompanhar a situação para garantir seu bem-estar.

