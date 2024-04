A Câmara de Americana realiza nesta quinta-feira (18) sessão solene de entrega do título “Policial Padrão

Repórter Policial Valdir Moreira” aos oficiais das forças de segurança que se destacaram na prestação de serviços à comunidade. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo, pelo canal 8 da Claro (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebok e Youtube).

A honraria foi motivada pelo decreto legislativo nº 989/2023, de autoria do presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (PL). Receberão o título profissionais indicados por suas corporações. O nome do prêmio homenageia o repórter policial Valdir Moreira, que por muitos anos acompanhou as ocorrências do município, falecido em 2017.

Os homenageados com o título Policial Padrão “Repórter Valdir Moreira” 2024:

Comando de Aviação – Base de Aviação de Piracicaba – 1º Tenente Vinícius Nascimento

Ingressou na Polícia Militar em 2010 na função de soldado temporário. Aprovado na Academia do Barro Branco, foi declarado Aspirante a Oficial em dezembro de 2016. Em 2020 iniciou o curso de piloto privado no Comando de Aviação da Polícia Militar “João Negrão,” onde exerce até os dias de hoje a missão de co-piloto de aeronaves. Em novembro de 2023, atuou como integrante da equipe Água 7 no salvamento de um praticante de paraglider na cidade de São Pedro.

Corpo de Bombeiros – Cabo Edson Aparecido da Silva Araújo

Ingressou nas fileiras da corporação em 2004 e atua no Corpo de Bombeiros de Americana desde 2021. Desempenhando a função de auxiliar motomec, atua na manutenção e conservação das 07 viaturas operacionais e 05 administrativas da frota, destacando-se pelo profissionalismo e alto grau de conhecimento técnico.

GAMA – Subinspetor Siderlei Aparecido de Almeida

Ingressou na corporação em 1995. Vem se destacando por seu trabalho na ROMU e Apoio com motos, bem como em causas sociais promovidas à frente do Grupo Caveiras Negras Airsoft. Desempenha um importante papel de liderança e está sempre envolvido nas principais ocorrências atendidas pela GAMA, como apreensões de drogas e prisão de suspeitos envolvidos em roubos de veículos e furtos a lojas da cidade.

Polícia Ambiental – Cabo Adilson Brongna

Membro da Polícia Militar desde 2003, serve há 12 anos na Polícia Ambiental. Possui especialização em diversas áreas, como Tripulante / Condutor de Embarcação, Condução de Viaturas 4 X 4, Identificação de Madeiras e Geoprocessamento. Tem se destacado nas atividades operacionais do Policiamento Ambiental, especialmente no atendimento às demandas de maior complexidade relacionadas à flora e fauna e na orientação e compartilhamento de seu vasto conhecimento com colegas e subordinados.

Polícia Civil – Investigador André Luís Miyazaki

Formado em Ciências Jurídicas, foi nomeado para o cargo de investigador de polícia 5ª classe em 1999. Atuou na Seccional, DISE e DIG de Piracicaba, transferindo-se para Americana em 2018, exercendo suas funções junto a equipe de investigação da Central de Polícia Judiciária. Desde 2020 atua na Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Americana, destacando-se pelo trabalho realizado.

Polícia Militar – 10º BAEP – Cabo Marciel de Camargo Mendes

Ingressou na Polícia Militar em 2002, tendo atuado no radiopatrulhamento e Sumaré. Em 2004, passou a integrar a Companhia de Força Tática. Em 2018, foi o fundador do Canil Setorial em Sumaré. Transferido em 2019 para o 10º BAEP, demonstrou sua habilidade e experiência na modalidade K9, desempenhando papel fundamental em diversas ocorrências, apoios e operações especiais.

Polícia Militar – 19º BPMI – Cabo Juliano de Barros

Ingressou na Polícia Militar em 1999. Atuou na 3ª Cia, na cidade de Sumaré, e desde 2003 compõe a Força Tática, antigo POE (Pelotão de Operações Especiais). Atualmente, é membro do efetivo da Força Tática do 19º BPM/I, completando em 2024 25 anos de serviço à corporação, recebendo o reconhecimento por seu trabalho, profissionalismo, dedicação e empenho.

Polícia Rodoviária – 1º Sargento Paulo Pereira de Paula

Com 23 anos de serviços prestados à corporação e 18 no policiamento rodoviário, sempre na atividade operacional, o Sargento Paulo tem demonstrado em toda a sua trajetória alto grau de coragem, dedicação e competência em ocorrências criminais ou de trânsito. Em novembro de 2023, atuou com perspicácia em ocorrência ao suspeitar de um veículo e deter um indivíduo procurado pela justiça.

