O Teatro Municipal Lulu Benencase traz a peça “Nosso Irmão”, no domingo (21), às 19h. No palco estarão Regiane Alves, Marina Elias e Bruno Ferian.

A obra conta a história do reencontro dos irmãos Teresa, Maria e Jacinto, após a morte de sua mãe. Na casa da família, onde a matriarca cuidava de Jacinto, um jovem com autismo, as irmãs se envolvem em uma busca pelo testamento, que passa a fazer parte de um jogo de interesses em torno dos bens da família e da guarda do irmão.

Em um texto repleto de melodrama e reviravoltas, Regiane Alves habilmente interpreta a filha astuta, ansiosa para liquidar todos os bens e vender a casa. Este é um papel familiar para a atriz, mas que oferece novas possibilidades à medida que a encenação se desenrola.

O espetáculo já conquistou plateias na Espanha, Uruguai e Peru. Inspirado nos traumas e no humor das relações familiares, abre espaço para um debate importante sobre o direito de escolha das pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista (TEA).

“É interessante ver como a peça revela a perspectiva do jovem autista, que surpreende ao mostrar-se mais resolvido do que suas irmãs. Ao recusar a ideia de morar com qualquer uma delas, ele instiga uma reflexão profunda, equilibrando humor e drama de forma brilhante”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 80, à venda na bilheteria ou no site www.entravip.com.br. O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol. O telefone para mais informações é (19) 3461-3045.