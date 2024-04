Quase 400 profissionais acompanham início de nova formação para a Educação de Americana

O encontro inaugural da formação intitulada Diálogos Fundamentais, promovida pela Secretaria de Educação de Americana, com o apoio da Editora Moderna, reuniu 373 educadores participantes da atividade, realizada na noite de segunda-feira (15). A primeira formação contou com palestra da psicóloga Angelita Devequi Rodrigues Traldi, com o tema “Comunicação não violenta”, e foi transmitida pelo canal do YouTube da Soluções Moderna.

Serão quatro encontros de formação com diretores, pedagogos e professores do Ensino Fundamental em 2024. Em sua fala de abertura, o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, ressaltou o calendário de capacitações. “Tem sido uma marca da nossa gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi o investimento na formação e qualificação dos nossos profissionais. Espero que este debate consiga qualificar ainda mais as nossas ações”, disse.

A psicóloga Angelita Devequi Rodrigues Traldi é graduada em Pedagogia pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba e em Psicologia pela Universidade Paulista, com pós-graduações em Gestão de Recursos Humanos e em Teoria Cognitiva Comportamental. Com experiência de 24 anos na educação básica e no ensino Superior, é coordenadora e professora no curso de Psicologia da Universidade Anhanguera de São Paulo.

