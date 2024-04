Sinônimo de autocuidado, mas ainda alvo de preconceitos, a psicoterapia desperta dúvidas e atiça a curiosidade.

Com o objetivo de sanar incertezas e derrubar mitos, a psicóloga Mariangela Blois lança Psicologia: Modo de Usar pela Matrix Editora.

O livro proporciona uma imersão nas complexidades dos encontros psicoterapêuticos. Utiliza, para tal, situações reais e casos do cotidiano clínico da autora para exemplificar as alegrias e desafios inerentes a essa prática.

“Quando buscar um terapeuta?”, “Como encontrar o profissional certo?”, “Qual a dinâmica de uma sessão?”, “Preciso contar minha vida desde a infância?”, “Posso falar sobre qualquer assunto?” e “O psicólogo só vai ouvir tudo em silêncio, sem interagir comigo?” são algumas das perguntas que a especialista pela PUC-SP responde nas páginas.

A partir das histórias de pacientes atendidos ao longo da carreira, cujas identidades são preservadas na obra, a psicoterapeuta permite que o leitor vislumbre exemplos próximos de seu dia a dia. Assim, cada capítulo é também uma jornada de autoconhecimento, guiada pelas mãos experientes de Mariangela, que aponta direções sem impor caminhos.

Dilemas como descobertas sexuais, traição, envelhecimento, distúrbios alimentares, solidão, ansiedade, depressão e burnout são abordados de forma leve e acessível. A cada caso, a especialista desmistifica a ideia obsoleta de tratamentos prolongados e destaca a importância da colaboração paciente-terapeuta para a eficácia da abordagem cognitivo-comportamental.

Um convite para entender melhor o que acontece dentro de um consultório, Psicologia: Modo de Usar proporciona uma experiência de leitura única e cativante, repleta de aprendizados. O livro é indicado não apenas para estudantes e profissionais da área, mas para qualquer pessoa interessada em explorar as complexidades da mente humana e ainda descobrir um pouco mais sobre si mesma.

—

Ficha técnica

Livro: Psicologia – Modo de Usar

Autoria: Mariangela Blois

Editora: Matrix Editora

ISBN: 978-65-5616-432-8

Páginas: 136

Preço: R$ 35,00

Onde encontrar: Matrix Editora e Amazon

Sobre a autora

Mariangela Blois é psicóloga formada e pós-graduada pela PUC-SP com 30 anos de experiência no atendimento de adolescentes e adultos, além de pacientes com câncer. É integrante da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia (SBPO) e da International Psycho-Oncology Society (IPOS). Autora de “Câncer Sem Papas Na Língua” e coautora de “Amor Nos Tempos de Pandemia”, ambos publicados pela Matrix Editora.

Sobre a Matrix Editora

Apostar em novos talentos, formatos e leitores. Essa é a marca da Matrix Editora, desde a sua fundação em 1999. A Matrix é hoje uma das mais respeitadas editoras do país com mais de 1.000 títulos publicados e oito novos lançamentos todos os meses. A editora se especializou em livros de não-ficção, como biografias e livros-reportagem, além de obras de negócios, motivacionais e livros infantis. Os títulos editados pela Matrix são distribuídos para livrarias de todo o Brasil e, também, são comercializados no site www.matrixeditora.com.br.