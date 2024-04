Faltando poucos dias para a primeira edição do CNU – Concurso Nacional Unificado – conhecido como “O Enem dos concursos”, que será realizado no dia 05 de maio e deve mobilizar mais de 2 milhões de pessoas em todo o país, sendo o maior concurso da história do Brasil.

Toda essa expectativa faz com que muitos estudantes busquem alternativas para melhorar o seu desempenho no certame. Mas de acordo com o professor de yoga e naturopata, Ravi Kaiut, o Yoga pode fazer toda a diferença para a aprovação.

“O Yoga é uma prática que promove o equilíbrio entre corpo e mente, isso ajuda a desenvolver diversas habilidades importantes para a realização de uma prova, como controle do estresse e na concentração, melhora na capacidade cognitiva e resistência física“, explica.

4 dicas do Yoga para melhorar seu desempenho no “Enem dos concursos”:

1. Respiração consciente:

“As técnicas de respiração no Yoga, pranayama, são importantes para acalmar a mente e reduzir o estresse durante os estudos e a prova. Uma das principais técnicas é a respiração alternada, onde uma das narinas é tapada de forma alternada com respirações profundas“, explica Ravi Kaiut;

2. Resistência física:

“Realize pequenas sessões de alongamento para aliviar a tensão muscular e melhorar a circulação sanguínea, mantendo o corpo relaxado e atento. Isso pode ser feito em idas ao banheiro, por exemplo, durante uma prova, isso ajuda a aliviar a tensão“;

3. Estilo de vida:

“O estilo de vida saudável promovido pelo Yoga, que engloba alimentação balanceada e prática regular de exercícios, é uma técnica mais de longo prazo, mas é a mais eficaz. Ela reduz o estresse, aumenta a energia e melhora a concentração, ajudando a melhorar a resistência física pois uma prova de concurso é uma prova de resistência, principalmente em um concurso dessa proporção“, afirma Ravi Kaiut.

4. Meditação:

“Reserve alguns minutos diários para a prática da meditação, em especial nas horas anteriores à prova, isso ajuda a reduzir a ansiedade, que é o pior vilão em uma prova“;

Posições do Yoga para controlar a ansiedade no dia da prova

01 – Sukhasana:

Nesta posição você se senta com a coluna ereta e as pernas cruzadas entre si e com as mãos apoiadas nos joelhos, pode-se usar também técnicas meditativas e respiração alternada;

02 – Virasana:

Para esta posição você precisa sentar-se sobre os calcanhares com o peito dos pés no chão, mantendo a coluna ereta;

03 – Padottanasana:

Nesta posição você precisa ficar em pé com as pernas um pouco afastadas e dobrar o tronco para a frente, esse movimento pode ser repetido algumas vezes de forma lenta, sentindo a sua musculatura;

04 – Janu Sirsasana:

Para esta posição você precisa se sentar com uma das pernas estendidas e a outra dobrada ao máximo encostando na outra coxa enquanto alonga a coluna para a frente;