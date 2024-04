Teatro Municipal recebe Broadway Nights neste sábado

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o espetáculo Broadway Nights – O Musical neste sábado (4), às 21h.

A atração leva ao palco os maiores sucessos dos grandes musicais e do cinema, em um charmoso e dançante show cantado ao vivo. No repertório, clássicos como “Grease”, “O Fantasma da Ópera” e “New York, New York”.

A apresentação traz cenários, coreografias, trocas de figurinos e projeções ambientando os números musicais, levando o público a uma viagem a uma noite na Broadway.

“Um espetáculo maravilhoso, que conta com uma produção refinada e promete emocionar o público”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Os ingressos têm preços entre R$ 75 e R$ 150, à venda na bilheteria ou no site www.entravip.com.br. Também está disponível a entrada promocional solidária, de R$ 110, mediante doação de 1 kg de alimento.

O Teatro Municipal fica na Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol. A bilheteria funciona de terça a sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

