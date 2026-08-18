Uma ação do 10º BAEP terminou com a apreensão de 693 porções de cocaína, totalizando 867 gramas, na manhã desta terça-feira (18), em um imóvel abandonado na Rua Solimões, no Jardim São Roque, em Americana.

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Durante patrulhamento com cães, a equipe recebeu informações da Agência de Inteligência de que uma mulher conhecida como “Bia” estaria envolvida com o tráfico de drogas no local.

A mulher, de 25 anos, foi abordada em frente à residência e contou aos policiais que havia deixado a penitenciária há cerca de um mês, após cumprir pena por tráfico de drogas praticado naquele mesmo endereço.

Com autorização para entrar no imóvel, os policiais iniciaram as buscas.

Outras duas pessoas, de 42 e 48 anos, também foram encontradas no local e afirmaram que estavam ali para usar drogas.

Durante a ação, o cão policial Blaster foi empregado e indicou a presença de entorpecentes no banheiro. No ponto sinalizado, os policiais encontraram 503 cápsulas de cocaína e 190 papelotes, todos fracionados e acondicionados para venda.

Ao todo, foram apreendidos 693 unidades de cocaína, com peso total de 867 gramas.

Os envolvidos e as drogas foram encaminhados à autoridade policial para as providências de polícia judiciária.

📍 Jardim São Roque, Americana

🚔 10º BAEP

🐕 Cão policial Blaster

💊 693 porções de cocaína apreendidas