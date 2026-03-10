Um homem que capotou seu carro na SP 304 em Americana acabou sendo detido por estar bêbado e ainda depois foi acusado de ter batido em um dos filhos que estaria no veículo.

A Guarda Municipal de Americana atendeu, na noite de segunda-feira (09), uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima na alça de acesso da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-301), na saída 131, na Rua Izolina Geminiani Rosa.

Durante patrulhamento, equipes da ROMU foram informadas sobre um capotamento envolvendo um veículo VW Fox branco, com vítimas presas nas ferragens. No local, equipes do Corpo de Bombeiros já realizavam o atendimento inicial às vítimas.

Enquanto acompanhavam o socorro, guardas municipais receberam informações de populares de que um homem, que vestia bermuda de tactel e blusa de frio preta, havia deixado o local do acidente tentando fugir. Diante das características informadas, os agentes iniciaram patrulhamento nas imediações e localizaram o suspeito na Rua Ana Esperança Zazeri.

Admitiu ter capotado o carro

Ao perceber a aproximação da equipe, o indivíduo tentou se evadir, mas foi contido. Durante a abordagem, ele apresentava sinais evidentes de embriaguez. Inicialmente, afirmou ter sido vítima de roubo, porém, após nova abordagem, confessou ser o condutor do veículo envolvido no capotamento. Ele também admitiu ter ingerido grande quantidade de álcool e feito uso de cocaína antes de dirigir.

O homem afirmou ainda que deixou o local do acidente para tentar se eximir de responsabilidades. Ele foi detido e conduzido de volta ao local da ocorrência.

Com apoio da Polícia Militar Rodoviária, foi realizado o teste do etilômetro, que apontou 0,77 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido, configurando crime de embriaguez ao volante. Diante do resultado, o motorista recebeu voz de prisão em flagrante.

As vítimas, uma mulher de 33 anos e uma criança de três anos, foram socorridas ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A mulher sofreu apenas escoriações leves e relatou que o condutor perdeu o controle do veículo em alta velocidade ao tentar desviar de outro carro.

Durante o atendimento médico da criança, profissionais da pediatria identificaram marcas antigas e recentes no corpo do menino, com características compatíveis com queimaduras de cigarro. Diante da suspeita de maus-tratos, o hospital acionou o serviço social e o Conselho Tutelar para acompanhamento do caso.

A mulher, que está grávida, e a criança permaneceram em observação médica.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante do motorista pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal na direção de veículo automotor e omissão de socorro. Ele foi encaminhado ao ergástulo público de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

Já a investigação sobre a suspeita de maus-tratos à criança seguirá em procedimento próprio, com acompanhamento do Conselho Tutelar e demais órgãos competentes.

