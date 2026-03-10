Hortolândia abre inscrição para oficina sobre como elaborar projeto cultural

Atividade promovida pela Prefeitura está com inscrições abertas até o próximo dia 15

Os fazedores culturais de Hortolândia têm a oportunidade de realizar ações que beneficiem a população com o apoio do município. Isso é possível por meio de editais públicos de fomento e patrocínio artístico-cultural. Para que mais fazedores consigam participar dos editais, a Prefeitura irá ministrar a oficina “Aprendendo a fazer um projeto cultural”. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio deste LINK. O prazo de inscrição vai até o dia 15 deste mês. A oficina é para artistas, coletivos, entidades e profissionais da área.

De acordo com a Secretaria de Cultura, a oficina será realizada entre os meses de março e abril, em datas ainda a serem definidas, na Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda.

A chefe do Setor de Formações e Oficinas da Secretaria de Cultura, Eliane Silva, explica que a proposta da oficina é ensinar e orientar os aprendizes sobre como elaborar corretamente um projeto cultural.

“Nos últimos editais já divulgados anteriormente, percebemos que os proponentes têm tido dificuldades para elaborar seus projetos. Em razão disso, para auxiliá-los vamos realizar a oficina. Com isso, queremos oportunizar aos fazedores culturais a chance de poderem participar dos editais, como por exemplo, o da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc”, salienta Eliane Silva. Ainda de acordo com a Secretaria de Cultura, a meta é promover a oficina mais vezes durante este ano.

