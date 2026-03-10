Jacira Chávare discute realização de feira “Emprego Já” com organizadores

A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) se reuniu na quinta-feira (5) com o gerente administrativo da Fidam, Danilo César Bueno da Silva, e o representante da Faculdade de Americana (FAM), Leandro Garcia, para discutir detalhes da organização da feira “Emprego Já”.

A feira de empregos passou a fazer parte do calendário oficial do município após projeto de lei de autoria da vereadora e terá sua segunda edição realizada na Fidam no dia 1º de agosto de 2026, das 9h às 16h. De acordo com os organizadores, o objetivo é ampliar as oportunidades de trabalho e aproximar empresas de pessoas que buscam uma colocação no mercado.

A organização aponta que em 2025 a feira “Emprego Já” ofereceu mais de 2,5 mil vagas de emprego e recebeu público superior a 4,5 mil pessoas. “A escolha da Fidam para sediar essa edição da feira de empregos foi pensada justamente pela estrutura, pela facilidade de acesso para a população e pelo amplo estacionamento grátis”, explicou Jacira.

Segundo a parlamentar, a feira tem como principal objetivo criar uma ponte direta entre quem está procurando trabalho e as empresas que estão contratando, contribuindo para a geração de renda e o desenvolvimento econômico da cidade. “A feira ‘Emprego Já’ não só facilita a recolocação de profissionais no mercado de trabalho, como também promove a inclusão social, oferecendo aos jovens o primeiro emprego. Cria-se uma conexão real e de alto impacto entre quem está contratando e quem está buscando trabalho, transformando-se em um motor de desenvolvimento e prosperidade para o município”, concluiu.

