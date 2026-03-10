Ocorrências foram registradas entre segunda-feira (9) e a madrugada desta terça (10) pela Polícia Militar

Um preso- Equipes do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registraram três ocorrências distintas entre a tarde de segunda-feira (9) e a madrugada desta terça-feira (10) nas cidades de Sumaré e Hortolândia, resultando em prisões por tráfico de drogas, descumprimento de medida protetiva e furto a residência.

A primeira ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira, no bairro Vila Vale, em Sumaré. Durante patrulhamento pela Rua Vitório Breda, policiais visualizaram alguns indivíduos em uma viela que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir. Dois conseguiram escapar, mas um terceiro foi abordado após arremessar uma bolsa sobre o telhado de uma residência.

Drogas

Durante as buscas, os policiais localizaram a bolsa, que continha porções de cocaína, crack e maconha, além de R$ 969,90 em dinheiro e um aparelho celular. Dois indivíduos foram conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré. Após a análise do caso, um deles foi liberado e o outro permaneceu preso por tráfico de drogas, ficando à disposição da Justiça.

Ainda na noite de segunda-feira, outra equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva em uma academia localizada na Avenida da Amizade, no Jardim Santa Terezinha, também em Sumaré. No local, as partes apresentaram versões divergentes sobre o ocorrido. A mulher relatou possuir uma medida protetiva contra o ex-companheiro e afirmou ser vítima de perseguições e ameaças anteriores.

Diante da situação, ambos foram conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré para registro da ocorrência. O homem permaneceu preso por descumprimento da medida protetiva e ficou à disposição da Justiça.

Furto e preso

Já na madrugada desta terça-feira, policiais foram acionados via 190 para atender um furto em andamento em uma residência na Rua Bahia, no Jardim São Jorge, em Hortolândia. Ao chegarem ao local, os agentes abordaram um indivíduo no quintal do imóvel, que estava desocupado.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito havia arrombado o portão e a porta da casa e já havia separado diversos itens para levar, entre eles fios de cobre, um chuveiro, uma torneira e o relógio medidor de energia.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Hortolândia, onde o homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.