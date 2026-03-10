A Prefeitura de Sumaré prorrogou para o dia 20 de março de 2026 o prazo de vencimento da cota única e da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026. A medida foi oficializada em decreto publicado no Diário Oficial.

A decisão considera fatores que impactaram o prazo inicial de pagamento. Entre eles estão o período de férias, tradicionalmente concentrado no mês de janeiro, o que reduziu o tempo disponível para que muitos contribuintes realizassem a retirada dos carnês.

Outro ponto levado em conta foi o fato de que a entrega dos carnês é realizada pelos Correios, situação que gerou grande procura por atendimento presencial de moradores que não receberam o documento em seus endereços.

De acordo com a administração municipal, o prazo anterior também não foi suficiente para atender toda a demanda de contribuintes que ainda precisavam emitir ou retirar as guias de pagamento.

Com a prorrogação, os moradores terão até 20 de março para quitar o imposto em cota única, com desconto, ou realizar o pagamento da primeira parcela.

Onde retirar o carnê ou emitir a guia

Os contribuintes podem retirar a guia de pagamento presencialmente em qualquer um dos postos de atendimento tributário da Prefeitura:

• CEAC – Central de Atendimento ao Contribuinte

Rua José Maria Miranda, nº 1.184 – Centro

• Posto de Atendimento de Nova Veneza (antigo Seminário)

Avenida Brasil, nº 1.111 – Nova Veneza

• Posto de Atendimento do Matão

Avenida Emílio Bosco, nº 825 – Jardim das Oliveiras – Matão

Também é possível emitir a guia de forma online, por meio do sistema de autoatendimento disponível no site sumare.atende.net.

Outra opção é o atendimento no Poupatempo Sumaré, localizado dentro do ParkCity Shopping Sumaré, mediante agendamento prévio.

Desconto

A Prefeitura informa que os contribuintes que já tiverem efetuado o pagamento da primeira parcela e decidirem optar posteriormente pelo pagamento em cota única receberão o desconto proporcional sobre o valor restante do imposto.

A orientação da Administração é que os moradores verifiquem a situação do carnê e emitam a guia com antecedência para evitar filas e garantir o pagamento dentro do novo prazo.