Caps AD promove festa julina com pacientes e familiares em Americana

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD) “Nova Vida”, de Americana, promoveu nesta sexta-feira (25) uma festa julina que reuniu pacientes, familiares e funcionários da unidade. O objetivo foi proporcionar um momento de integração, lazer e acolhimento, fortalecendo os vínculos entre os usuários do serviço e a equipe multiprofissional.

Com comidas típicas, música e atividades recreativas, como bingo, jogo de argolas e apresentação de coral formado pelos próprios pacientes, o evento foi planejado como parte do processo terapêutico. A proposta é fortalecer a autoestima, estimular a socialização e envolver a família no cuidado.

A diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rubia, ressaltou a importância da ação. “A festa julina vai além da celebração cultural, ela cria um ambiente leve, de troca e de acolhimento, que ajuda os pacientes a ressignificarem suas experiências e a perceberem que o tratamento também envolve momentos de alegria e convivência saudável.”

Família

A supervisora Paula Reimão também destacou o papel da família. “Quando os familiares participam dessas atividades, o tratamento se torna ainda mais efetivo. O apoio emocional e a compreensão da família são fundamentais para que o paciente se sinta motivado a seguir firme na recuperação.”

Para a coordenadora do Caps AD, Regina Bernardes, o evento reforça a missão da unidade em oferecer atendimento humanizado. “Nossa equipe acredita na importância de trabalhar o cuidado integral, e momentos como este fortalecem a rede de apoio entre profissionais, pacientes e familiares.”

O Caps AD “Nova Vida” oferece acompanhamento especializado para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. A unidade conta com equipe multiprofissional formada por médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e outros profissionais capacitados para o atendimento integral.

