MAC Americana exibe o filme nacional “Uma Pulga na Balança” na 2ª-feira

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana exibe, na segunda-feira (28) às 19h30, o clássico filme nacional “Uma Pulga na Balança”, uma comédia ficcional produzida em 1953 pela Companhia Cinematográfica Vera Cruz. A entrada é gratuita e a obra tem classificação livre. O MAC Americana fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

Dirigido por Luciano Salce, o longa-metragem conta a história de Dorival, um astuto ladrão que se entrega voluntariamente à prisão. Lá, ele elabora um plano engenhoso: consulta os jornais em busca de obituários de figuras ilustres e envia cartas às famílias dos falecidos, alegando que os mortos eram seus cúmplices em um grande golpe. A chantagem inteligente coloca os herdeiros em uma situação constrangedora, levando-os a pagar para manter o segredo.

Com um tom satírico, o filme contrasta a hipocrisia da elite com a vida despreocupada e alegre do protagonista em sua cela, onde recebe suas vítimas com luxo e ironia.

“Esta é uma oportunidade para o público conhecer ou reviver o cinema nacional. A obra tem em seu elenco grandes figuras como Waldemar Wey, Gilda Nery e Paulo Autran”, enumerou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A sessão integra a programação do Programa Pontos MIS, que acontece em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura, via Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

