A marinha entrou nas buscas pelo corpo de Alexsander da Silva Souza, que está desaparecido desde a noite da última terça-feira. Ele caiu de um jet ski enquanto passeava com amigas na represa de Salto Grande, que fica em Americana.

Natural de Campinas, ele desapareceu nas águas da Represa de Salto Grande, na região da Praia Azul, em Americana, após um acidente com um jet ski na última terça-feira (22).

GRUPO DA REPRESA CRITICA AUSÊNCIA DO PODER PÚBLICO DE AMERICANA

Moradores e integrantes do grupo Amigos da Represa, que luta pela despoluição e pela volta do turismo mais intenso na região das Praias Azul e dos Namorados em Americana subiram as críticas a políticos e autoridades da cidade.

Marcelo Masoca, morador e um dos fundados do “Amigos da Represa” disse que até agora políticos e autoridades de Campinas se mobilizaram mais que os de Americana.

“Veio drone de Campinas. E Americana tem, porque não usa?. E o barco do GPA, porque não veio até agora?”, questiona Masoca. “O drone está nos custos dos impostos (IPTU) que pagamos e não serve para atender a população?”

