Captação de água é retomada após reparo em adutora

O DAE informa que a captação de água bruta no Rio Piracicaba foi retomada por volta das 3h desta quarta-feira (21), após o reparo na adutora que havia se rompido na noite desta terça.

As equipes da autarquia estão no local desde ontem e trabalharam durante toda a madrugada. O reparo tinha previsão de ser realizado em 15 horas, mas foi concluído na metade do tempo, o que deve diminuir o tempo de recuperação dos reservatórios e, consequentemente os problemas de abastecimento em toda a cidade.

Com a retomada do bombeamento, a previsão é de que a situação do abastecimento seja normalizada até o final da tarde desta quarta-feira, com alguns pontos de intermitência ao longo das próximas 24h.