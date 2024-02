Preso após furtar materiais de loja em Santa Bárbara

Um homem de 36 anos foi preso, na madrugada desta quarta-feira, após furtar uma loja de materiais em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a Guarda Civil Municipal, que atendeu a ocorrência, patrulheiros estavam em deslocamento pela Av. Santa Bárbara e observaram um indivíduo saindo de uma construção na Rua da Agricultura. Ao realizarem o retorno para averiguação, o indivíduo avistado já se encontrava na companhia de outro pela Av Santa Bárbara, portando objetos nas mãos.

Ao perceberem que seriam abordados, soltaram os objetos ao solo, sendo um deles detido imediatamente, já o outro conseguiu adentrar uma área de mata fechada e não foi localizado.

LEIA MAIS NOTÍCIAS

Ao verificar os objetos dispensados, tratava-se de uma maleta contendo uma furadeira Bosch, uma maleta com uma parafusadeira Bosch e uma bolsa com 8 rolos de cabo elétrico e uma lixadeira. Ao retornar na construção, foi localizado um andaime posicionado no muro de divisa com a empresa Lumen Elétrica, estando sob o andaime um balde com uma maleta de chave inglesa, 4 rolos de cabo elétrico e um saco branco com 4 rolos e sobre o andaime, 1 rolo de cabo elétrico industrial.

Foram observados no interior da empresa 02 veículos estacionados sendo que, sobre um deles, havia pegadas indicando que foi utilizado como suporte para escalar o muro após a prática delituosa, bem como havia outros rolos de cabo elétrico semelhantes aos localizado com o indivíduo preso.

Diante dos fatos, o indivíduo, juntamente com os objetos, foram conduzidos ao plantão policial, onde a autoridade de plantão ratificou a voz de prisão pela prática de furto recolhendo. Todo o material, avaliado em torno de 5 mil reais, foi restituído ao proprietário.