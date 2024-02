Recape- Atendendo a um pedido do prefeito Leitinho Schooder (PSD)

o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo) iniciou nesta terça-feira (20/02) as obras de recuperação e recapeamento completo dos 2,6 quilômetros da Rodovia Walter Manzato – denominação oficial do trecho situado entre os kms 3,6 e 6,2 da SP 127/304, a estrada vicinal que liga os municípios de Nova Odessa e Sumaré. O investimento é de R$ 6,2 milhões.

O prefeito acompanhou pessoalmente o início das obras, ao lado do vereador Oseias Jorge, da secretária municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, arquiteta Miriam Lara Netto, e do seu adjunto, o engenheiro Gustavo Valente. A obra consiste no recapeamento completo das faixas nos dois sentidos, nova pintura e sinalização de solo e afixação de novas “tachas” refletivas na faixa central.

“É uma obra completa, que solicitamos ao Estado e ao DER-SP através da nossa autoridade de Trânsito, o Benedito Goes. É uma melhoria muito importante, até porque passam por aqui diariamente não apenas motoristas de Nova Odessa, mas também de Sumaré, de Americana e de outras cidades. Queremos agradecer ao nosso governador Tarcísio de Freitas e ao secretário de Governo do Estado, Gilberto Kassab, por esse carinho e esse olhar diferenciado por Nova Odessa”, afirmou o prefeito Leitinho.

“A gente tinha solicitado essa obra no ano passado, vai ajudar muito a gente na questão de segurança de Trânsito e também de Mobilidade Urbana, garantindo uma estrada em excelentes condições para os milhares de motoristas que passam por aqui todos os dias”, acrescentou a secretária Miriam.

“Era algo que nossa população vinha pedindo. Viemos vistoriar o início das obras e notamos que a empresa está utilizando máquinas, equipamentos e materiais de primeira qualidade, e tem uma equipe bem treinada. Então vai ser um recape muito bem feito”, acrescentou Gustavo Valente.

“Somos muito cobrados pela população, mas hoje estou feliz. Quero parabenizar o prefeito Leitinho, o Goes e o pessoal da Secretaria de Obras por terem viabilizado essa importante obra junto ao DER-SP. Parabéns em nome da população de Nova Odessa, que vai ganhar muito uma estrada totalmente recapeada”, completou o vereador Oseias Jorge.

WALTER MANZATO

A denominação da vicinal foi dada pela Lei Estadual nº 13.206, de 24 de setembro de 2008, de autoria do então deputado estadual (e atual prefeito de Americana) Chico Sardelli. Manzato foi vereador em Nova Odessa por quatro mandatos consecutivos, de 1969 a 1988, sendo eleito presidente da Câmara Municipal em duas ocasiões, além de professor e diretor financeiro da Coden Ambiental.

Walter Manzato nasceu em 5 de abril de 1943, em Gália, no Estado de São Paulo, e era filho de João Manzato e Silvina Monção Manzato. Desde criança, sempre foi muito estudioso e gostava de jogar futebol. Mudou-se para Nova Odessa em 1956, com seus pais e irmãos.

Empenhado nos estudos e trabalho, encontrava tempo para o futebol. Recebeu nos campos dessa cidade o apelido de “Corvinho”. Jogou no Progresso, União São Paulo, entre outros times, se destacando como artilheiro nos campeonatos. Começou trabalhando como tecelão, depois porteiro, escriturário, e chegou a exercer as funções de contador na extinta Têxtil Nova Odessa, de onde só saiu aposentado.

Casou-se com Dona Aparecida Conceição Manzato, com quem teve os filhos Flávio Manzato, casado com Silvana Leme Manzato e Noely Aparecida Manzato Faralhe, casada com Marcos Rogério Faralhe. Teve os netos Flávio Manzato Júnior, Felipe Leme Manzato, Monize Manzato Faralhe e Rodrigo Manzato Faralhe.

Lecionou na Escola Estadual Dr. Leandro Franceschini, em Sumaré. Ensinou por 20 anos Contabilidade Industrial, Comercial, Elementos de Custo e Análise de Balanço, de 1969 a 1989, quando se aposentou como professor.

Depois de aposentado, foi convidado para assumir o cargo de diretor financeiro da Coden, pelo seu profundo conhecimento da vida pública e política da cidade. Em 02 de agosto de 2003, Manzato faleceu, deixando um exemplo a ser seguido, pela determinação e seriedade que sempre norteou sua vida pública, familiar e profissional.