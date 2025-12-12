A Chevrolet seguirá apostando no segmento EV no Brasil. Agora é a vez da chegada do Captiva Elétrico

O Chevrolet Captiva EV é um SUV médio 100% elétrico que foi recentemente lançado no mercado brasileiro, com preço inicial de R$ 199.990. Ele se posiciona como um concorrente direto de modelos como o BYD Song Plus e GWM Haval H6, com foco em espaço interno, conforto e tecnologia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Especificações e Desempenho

O Chevrolet Captiva EV é equipado com um motor elétrico dianteiro que oferece um desempenho competitivo para o segmento de SUVs médios.

Motorização: Motor elétrico único, tração dianteira (FWD), que entrega 201 cv de potência (150 kW) e 31,6 kgfm de torque instantâneo.

Bateria: Bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) de 60 kWh .

Autonomia: Autonomia oficial do Inmetro é de 304 km . No ciclo chinês (CLTC), a autonomia é de até 510 km.

Desempenho: Aceleração de 0 a 100 km/h em 8,9 a 9,9 segundos, com velocidade máxima de 175 km/h.

Carregamento: Cerca de 10 horas em carregamento AC (6,6 kW); carregamento rápido DC (30% a 80%) leva aproximadamente 20 minutos.

Design e Tecnologia

O modelo, derivado do chinês Wuling Starlight S, apresenta um design global e interior minimalista, com foco em tecnologia e conforto.

Dimensões: 4,75 metros de comprimento, 1,89 m de largura, 1,68 m de altura e 2,80 m de entre-eixos, oferecendo um porta-malas espaçoso de 610 litros .

Interior: Bancos em material que imita couro (courette) com acabamento amadeirado no painel (na versão Premier), e amplo espaço interno para cinco ocupantes.

Tecnologia: Inclui central multimídia de 10,1 ou 15,6 polegadas (dependendo da versão/mercado) com Apple CarPlay e Android Auto, painel de instrumentos digital de 8,8 polegadas, e um pacote de assistência à condução (ADAS).

Conforto: Possui teto solar panorâmico, sistema de entrada e partida sem chave e freio regenerativo.

Preço e Disponibilidade do Captiva Elétrico

O Chevrolet Captiva EV já está disponível para compra nas concessionárias brasileiras, com produção nacional prevista para começar em 2026 na fábrica do Ceará.

Preço de Lançamento: A versão Premier, única disponível inicialmente, tem preço de lançamento de R$ 199.990 .

Concorrentes: O modelo compete com outros SUVs elétricos populares no Brasil, como o BYD Song Plus e o GWM Haval H6.

Leia + sobre tecnologia e ciência