“Juntos por Americana”: Prefeitura homenageia organizações parceiras de projetos sociais

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), homenageou, durante o encontro “Juntos por Americana”, 19 organizações, entre entidades, associações e empresas, que prestam serviços voltados a 38 projetos sociais no município. A cerimônia ocorreu na noite desta quinta-feira (11), na sede da secretaria, no bairro São Roque, com as presenças do vice-prefeito Odir Demarchi, do chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, e da secretária da pasta, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

“Parabenizo todas as entidades e associações pelo trabalho dedicado às pessoas que mais precisam do nosso município. Sempre acreditei que ninguém realiza nada sozinho. Grandes resultados acontecem quando trabalhamos juntos com boas intenções e determinação. Em Americana temos a sorte de contar com entidades tão comprometidas. Agradeço a todos pelo trabalho que realizam. Todo investimento na Assistência Social tem um objetivo que é cuidar das pessoas, o maior patrimônio da nossa cidade, e esse trabalho só acontece porque vocês estão ao nosso lado, transformando a vida de quem mais precisa. Seguiremos juntos por Americana”, disse o prefeito Chico Sardelli em mensagem enviada aos presentes à cerimônia.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou a importância dos serviços assistenciais prestados pelas entidades. “Nesse momento especial quero expressar minha gratidão a todas as entidades e à equipe da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, pelo trabalho desenvolvido na cidade em prol da população em situação de vulnerabilidade. Americana avançou muito nos serviços assistenciais, com o carinho e a dedicação dos profissionais diferenciados que trabalham nas entidades, associações e empresas. A prioridade da nossa gestão, do prefeito Chico Sardelli, é melhorar a qualidade de vida de todos. Nosso muito obrigado”, reforçou.

O chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, destacou a iniciativa e parabenizou as entidades. “Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos aqui nesse momento comemorando todo esse trabalho na área de assistência social, que faz muita diferença no dia a dia e na vida da população. Estamos aqui para trabalhar pela população, pelas pessoas que mais precisam, e a secretaria e as entidades fazem acontecer todo esse trabalho. Obrigado pela dedicação que vocês têm por Americana”, disse.

“Estamos juntos novamente este ano, na terceira edição deste encontro, para celebrarmos a realização do trabalho desenvolvido no município em parceria com as organizações, entidades e empresas parceiras da Prefeitura em prol dos projetos sociais, que contribuem para o atendimento das políticas públicas voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade. É uma homenagem e o reconhecimento de iniciativas que promovem a qualidade de vida da população. A Assistência Social é essa família que cuida das pessoas que mais precisam. Vocês têm uma vocação especial para fazer o bem ao próximo e sempre dispostos a fazer muito mais. As ações integradas garantem os direitos e a proteção social da população. Obrigada, prefeito Chico Sardelli e vice Odir Demarchi, pela confiança e responsabilidade com a nossa população na construção de um futuro melhor, mais justo e igualitário para todos”, acrescentou a secretária Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Também participaram da cerimônia o vereador Marcos Caetano, o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, a diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, as presidentes dos Conselhos de Direitos Mariana Zimermann (COMID), Silvana Chiusi (CMDCA), Geisa da Silva (CMAS) e Janaína de Freitas (CMDPD), entre outros convidados.

Receberam uma placa de agradecimento os seguintes parceiros:

– Associação Comunidade da Família (Acofam)

– Agindo Juntos Geramos + (AJG) (Cadastro Único)

– Associação Americanense de Acolhimento (AAMA)

– Associação Americanense de Acolhimento (AAMA / SAI)

– Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah (BENAIAH)

– Associação Brazilian Kids Kare – BKK Brazilian Kids (ABKK)

– Associação de Assistência ao Menor Fonte Água Viva

– Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana (APAE)

– Associação de promoção e Assistência de Americana (APAM)

– Associação Fraternidade Guardiões da Imaculada

– Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus (COASSEJE)

– Centro de Promoção Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual (CPC)

– Cruzada das Senhoras Católicas – Dispensário Santo Antonio

– Diaconia São Judas Tadeu

– Instituto Salesiano de Dom Bosco – Casa de Dom Bosco

– Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana (SOMA)

– Serviço Social Presbiteriano de Americana (SESPA)

– Vila São Vicente de Paulo de Americana (VSVP)

– Centro de Integração Empresa/Escola (CIEE)

