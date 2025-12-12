Santa Bárbara irá às ruas novamente no domingo
Santa Bárbara d’Oeste voltará a ocupar as ruas neste domingo (14) em um novo ato popular marcado para às 10h, na Feira. A mobilização, organizada por moradores e lideranças locais, acontece após o crescente sentimento de insatisfação com as recentes decisões do Congresso Nacional, que, segundo os organizadores, “têm atuado contra os interesses do povo”.
O movimento afirma que o ato tem como objetivo defender a população, dar visibilidade às demandas locais e cobrar que o Congresso volte a agir com responsabilidade e respeito ao cidadão barbarense. “Quando o Congresso se distancia da realidade do povo e age contra ele, o povo reage. Santa Bárbara vai mostrar novamente sua força”, declarou um dos representantes do grupo.
A manifestação será pacífica e aberta para todas as idades. Moradores reforçam que a participação é importante para que a cidade continue sendo ouvida no cenário estadual e nacional.
O ato anterior, realizado recentemente, teve grande adesão, e a expectativa é de que o número de participantes aumente neste novo encontro.
