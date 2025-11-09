Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA chega a Sumaré no dia 17
Itinerário passa por Nova Veneza, Centro, Picerno, Maria Antônia e Área Cura
O clima natalino vai invadir as ruas de Sumaré! No próximo dia 17 de novembro, das 19h às 22h, o município será palco de um dos eventos mais aguardados do fim de ano: a Caravana de Natal Coca-Cola FEMSA 2025, que percorrerá diversas regiões da cidade, levando luz, música e emoção para toda a população.
Serão cinco caminhões cenográficos iluminados e decorados com temas natalinos, percorrendo um trajeto de cerca de 26 quilômetros e levando alegria e encantamento às famílias sumareenses. O evento é totalmente gratuito e tem duração prevista de três horas, com o apoio da Prefeitura de Sumaré.
Neste ano, a Coca-Cola FEMSA Brasil ampliou o alcance do projeto, com duas caravanas simultâneas percorrendo 92 cidades em sete estados brasileiros. A edição 2025 celebra a magia do Natal e incentiva as pessoas a viverem o espírito de solidariedade e união que marca essa época do ano.
A Caravana de Natal é uma tradição que emociona milhares de pessoas em todo o país, transformando as ruas em um verdadeiro espetáculo de luzes e sons. O evento também simboliza o compromisso da Coca-Cola FEMSA com as comunidades, fortalecendo os laços entre empresas, famílias e cidades.
Confira o itinerário completo:
NOVA VENEZA
* Saída no Supermercado Pague Menos (Av. Amizade 1900)
CENTRO
* Rua Joseph Pleasant Fenley
* Av. 3M
* Av. Júlia Vasconcelos Bufarah
* Rua Ipiranga
* Rua Dezesseis de Dezembro
* Av. Rebouças
* Rua Ângelo Ongaro
* Rua Justino França
* Rua Bandeirantes
* Av. Júlia Vasconcelos Bufarah
* Av. 3M
PICERNO
* Estr. Marginal Variante Anhanguera
* Viaduto Antônio Serra
* Rua Ferdinando Cia
* Av. Fuad Assef Maluf
* Av. Manuel Alves
* Rua Bernardo Guimarães
* Av. Fuad Assef Maluf
* Viaduto Antônio Serra
* Rua Leonor Miranda Biancalana
* Av. Júlia Vasconcelos Bufarah
MARIA ANTONIA
* Estr. Marginal Variante Anhanguera – Virgínia Viel Campo Dall’Orto
* Rua França
* Estr. Mun. Dirce Pinto Dalben
* Rua Vereador Ariosvaldo Calegari
* Rua Um
* Rua José Elpídio de Oliveira
* Rua Armando Topan
* Av. Antônio Batista Piva
* Av. José Lozano Araújo
* Rod. Adauto Campo Dall’Orto
* Viaduto Dirce Dalben
ÁREA CURA
* Rua Batista Raffi
* Estr. Mun. Americo Ribeiro dos Santos
* Rua Abidia dos Santos
* Rua Eng. Jaime Pinheiro Ulhôa Cintra
* Chegada: Rua Ezequiel Alves de Souza (Food Park Vila Gourmet)
