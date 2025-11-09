Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA chega a Sumaré no dia 17

Itinerário passa por Nova Veneza, Centro, Picerno, Maria Antônia e Área Cura

O clima natalino vai invadir as ruas de Sumaré! No próximo dia 17 de novembro, das 19h às 22h, o município será palco de um dos eventos mais aguardados do fim de ano: a Caravana de Natal Coca-Cola FEMSA 2025, que percorrerá diversas regiões da cidade, levando luz, música e emoção para toda a população.

Serão cinco caminhões cenográficos iluminados e decorados com temas natalinos, percorrendo um trajeto de cerca de 26 quilômetros e levando alegria e encantamento às famílias sumareenses. O evento é totalmente gratuito e tem duração prevista de três horas, com o apoio da Prefeitura de Sumaré.

Neste ano, a Coca-Cola FEMSA Brasil ampliou o alcance do projeto, com duas caravanas simultâneas percorrendo 92 cidades em sete estados brasileiros. A edição 2025 celebra a magia do Natal e incentiva as pessoas a viverem o espírito de solidariedade e união que marca essa época do ano.

A Caravana de Natal é uma tradição que emociona milhares de pessoas em todo o país, transformando as ruas em um verdadeiro espetáculo de luzes e sons. O evento também simboliza o compromisso da Coca-Cola FEMSA com as comunidades, fortalecendo os laços entre empresas, famílias e cidades.

Confira o itinerário completo:

NOVA VENEZA

* Saída no Supermercado Pague Menos (Av. Amizade 1900)

CENTRO

* Rua Joseph Pleasant Fenley

* Av. 3M

* Av. Júlia Vasconcelos Bufarah

* Rua Ipiranga

* Rua Dezesseis de Dezembro

* Av. Rebouças

* Rua Ângelo Ongaro

* Rua Justino França

* Rua Bandeirantes

* Av. Júlia Vasconcelos Bufarah

* Av. 3M

PICERNO

* Estr. Marginal Variante Anhanguera

* Viaduto Antônio Serra

* Rua Ferdinando Cia

* Av. Fuad Assef Maluf

* Av. Manuel Alves

* Rua Bernardo Guimarães

* Av. Fuad Assef Maluf

* Viaduto Antônio Serra

* Rua Leonor Miranda Biancalana

* Av. Júlia Vasconcelos Bufarah

MARIA ANTONIA

* Estr. Marginal Variante Anhanguera – Virgínia Viel Campo Dall’Orto

* Rua França

* Estr. Mun. Dirce Pinto Dalben

* Rua Vereador Ariosvaldo Calegari

* Rua Um

* Rua José Elpídio de Oliveira

* Rua Armando Topan

* Av. Antônio Batista Piva

* Av. José Lozano Araújo

* Rod. Adauto Campo Dall’Orto

* Viaduto Dirce Dalben

ÁREA CURA

* Rua Batista Raffi

* Estr. Mun. Americo Ribeiro dos Santos

* Rua Abidia dos Santos

* Rua Eng. Jaime Pinheiro Ulhôa Cintra

* Chegada: Rua Ezequiel Alves de Souza (Food Park Vila Gourmet)

