PAT de Americana anuncia 361 vagas de emprego

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 361 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO

Açougueiro – Sem Experiência 6

Ajudante de Encanador – Sem Experiência 2

Ajudante de Jardinagem – Sem Experiência 1

Atendente de Loja – Com Experiência 1

Atendente de Loja – Sem Experiência 2

Atendente de Lojas e Mercado – Sem Experiência 3

Atendente de Mesa – Com Experiência 1

Atendente de Padaria – Sem Experiência 2

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 4

Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência – temporário 1

Auxiliar de Estoque – Com Experiência 8

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 5

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 5

Auxiliar de Manutenção de Edificações – Sem Experiência 3

Balconista – Sem Experiência 4

Carregador e Descarregador de Caminhões – Sem Experiência 2

Chefe de Serviços Limpeza – Com Experiência 1

Coletor de Lixo – Sem Experiência 1

Consultor de Vendas – Com Experiência 3

Consultor de Vendas – Sem Experiência 1

Coordenador de Obras – Com Experiência – Temporário 1

Costureira – Com Experiência 2

Eletricista de Instalações – Com Experiência 5

Encanador – Com Experiência 2

Estoquista – Com Experiência 4

Farmacêutica – Com Experiência 1

Faxineiro – Com Experiência 3

Faxineiro – Sem Experiência 2

Fiscal de Prevenção de Perdas – Com Experiência 1

Lavador de Veículos – Com Experiência 25

Lavador de Veículos – Sem Experiência 7

Letristas de Veículos de Máquinas Operatrizes – Com Experiência 15

Mecânico de Manutenção e Instalação – Sem Experiência 3

Mecânico Diesel – Com Experiência 7

Montador – Com Experiência 5

Motorista – Com Experiência 2

Motorista de Caminhão – Com Experiência 1

Motorista Entregador – Sem Experiência 3

Oficial de Serviços Gerais de Manutenção de Edificações – Com Experiência 14

Oficial de Serviços Gerais de Manutenção de Edificações – Sem Experiência 17

Operador de Acabamentos – Sem Experiência 2

Operador de Caixa – Sem Experiência 5

Operador de Caixa PCD – Sem Experiência 2

Operador de Câmera Frias – Sem Experiência 1

Operador de Roçadeira – Sem Experiência 15

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo – Com Experiência 2

Operador de Trator de lâminas – Com Experiência 1

Pedreiro – Com Experiência – Temporário 6

Pintor – Com Experiência – Temporário 6

Pintor Eletrostático – Com Experiência 15

Repositor de Mercadorias – Sem Experiência 4

Servente de Limpeza – Sem Experiência 12

Servente de Obras – Com Experiência – Temporário 2

Soldador – Com Experiência 2

Supervisor de Caixas e Bilheteiros – Sem Experiência 2

Técnico de Comunicação de Dados – Com Experiência 5

Técnico de Edificações – Com Experiência- Temporário 1

Técnico de Manutenção Elétrica – Com Experiência – Temporário 15

Técnico do Mobiliário – Sem Experiência 1

Técnico em Atendimento e Vendas – Com Experiência 1

Torneiro Mecânico – Com Experiência 3

Vendedor Interno – Com Experiência 8

Vendedor Interno – Sem Experiência 1

Vendedor Porta a Porta – Com Experiência 3

Vigia – Sem Experiência 3

Zelador de Edifício – Com Experiência 3

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 18

Arco Comércio e Varejo 1

Arco Logística 6

Arco Produção 3

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 18

Estágio na Área da Saúde 1

Estágio em Marketing 2

Estágio em Engenharias 2

Estágio para Ensino Médio 11

Estágio em Moda 1

Estágio em Química 1

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP