Última Campanha de Doação de Sangue do ano em SBO é na terça (11)

Santa Bárbara d’Oeste receberá na próxima terça-feira (11) a última Campanha de Doação de Sangue de 2025. A iniciativa será realizada das 9 às 12 horas, no Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste, localizado no Jardim Dulce. Para participar, não é necessário agendamento prévio nem estar em jejum; no entanto, é obrigatório apresentar um documento original com foto e atender aos pré-requisitos, conforme lista abaixo.

Na última edição, realizada em setembro, foram coletadas 107 bolsas – volume equivalente a 48,15 litros de sangue – com potencial para salvar ou impactar até 428 vidas. Ao longo do ano foram cinco campanhas realizadas, com 479 bolsas coletadas e 215,5 litros de sangue, que impactaram até 1.916 pessoas.

As campanhas de doação de sangue no Município são promovidas desde 1998, em parceria entre o Hemocentro da Unicamp e o Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde. Atualmente, a iniciativa tem como outros importantes apoiadores a Pastoral da Saúde – Diocese de Piracicaba – Região de Santa Bárbara d’Oeste, Supermercados São Vicente, Crema Supermercados e Confraria Há Bares que Vem Para o Bem.

Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com o Hemocentro da Unicamp pelo telefone 0800 722 8432, de segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas. As informações completas sobre as campanhas estão disponíveis no canal dos Doadores de Sangue no WhatsApp pelo link: https://acesse.one/doadores-de-sangue-de-sbo

Confira as orientações e pré-requisitos do Hemocentro:

Para ser doador de sangue:

Ter entre 18 e 69 anos; serão aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal, para cada doação.

Maiores de 60 anos não podem doar pela primeira vez

Pesar, no mínimo, 50 kg

Não estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos e, após o almoço, aguardar 3 horas

Estar descansado

Não pode fumar até 2 horas antes e 2 horas depois da doação

Não pode doar sangue:

Estiver com gripe, resfriado ou infecção acompanhado de febre

For portador de sífilis (cancro), malária (maleita) ou doença de Chagas

For alcoólatra crônico, ou tenha ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas (Prazos inferiores e consumo de pequenas quantidades, devem ser avaliados pelo profissional da triagem)

Tiver sido exposto a situações de risco para doenças sexualmente transmissíveis

História atual ou pregressa de uso de drogas injetáveis ilícitas

Tenha contraído Hepatite após os 11 anos de idade

Tenha realizado endoscopia há menos de 6 meses

Estiver grávida, em período de até 3 meses pós-parto ou estiver amamentando

Para quem teve dengue:

Pessoas que tiveram dengue clássica podem doar um mês após a cura

Pessoas que tiveram dengue hemorrágica podem doar seis meses após a cura

Intervalo para doações:

Homens: 60 dias (máximo 4 vezes nos últimos 12 meses)

Mulheres: 90 dias (máximo 3 vezes nos últimos 12 meses)

Idade entre 60 e 69 anos: 180 dias (máximo 2 vezes nos últimos 12 meses)

Procure orientação:

Estiver tomando medicamentos, tiver tomado vacina recentemente e/ou estiver em tratamento médico.

Serviço:

Campanha de Doação de Sangue de Santa Bárbara d’Oeste

Dia 11 de novembro, terça-feira, das 9 às 12 horas

Local: Lions Clube SBO | Rua dos Antúrios, 96, Jardim Dulce, Santa Bárbara d’Oeste/SP

