A Justiça de São Paulo aceitou denúncia contra Renato Cariani.

A denúncia feita pelo Ministério Público contra o influenciador fitness também atinge outras quatro pessoas.

Eles se tornaram réus pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Os passaportes dos acusados foram recolhidos, mas não houve o bloqueio dos bens de Cariani. Nas redes sociais, desafetos ligam a imagem do influencer ao ex-presidente Bolsonaro e pedem que ele seja chamado de traficante.

