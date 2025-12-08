Primeiras imagens de Jim Caviezel interpretando Jair Bolsonaro para o filme Dark Horse. Jim deu vida a Jesus Cristo em A Paixão de Cristo. Seu último sucesso foi Sound of Freedom.

Vídeo- Jim Caviezel sendo dirigido por Carlso Bolsonaro

Circulam na internet imagens e vídeos que mostram o ator americano Jim Caviezel dando vida ao ex-presidente Jair Bolsonaro no filme “Dark Horse” 9algo como “azarão” em inglês), longa que deve narrar os momentos do ex-presidente após ser vítima de um esfaqueamento em Juiz de Fora (MG), em 2018. Caviezel interpretou Jesus no filme “A Paixão de Cristo” (2004).

Nas filmagens, é possível ver Caviezel usando uma camisa verde e amarela com uma estampa em que se lê “meu partido é o Brasil”. Ele está em cima de um palanque, enquanto é ovacionado por dezenas de pessoas. Atrás dele, parte do público agita bandeiras com o rosto do político.



