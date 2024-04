Carlos Fontes detona valor arrecadado no FÉstival que foi destinado para a Copasbo

O vereador de Santa Bárbara d’Oeste Carlos Fontes (União Brasil) fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais detonando o valor do estacionamento cobrado no FÉstival, ocorrido na Usina Santa Bárbara no último sábado.

Após gravar o vídeo sem conhecimento da destinação da verba, em que afirma ser “um absurdo” a cobrança, o vereador descobriu que os eventos públicos realizados na Usina Santa Bárbara cobram um valor de estacionamento para que o montante seja destinado para alguma entidade social do município. A parte da “vergonha” passada pelo vereador ao fazer a transmissão foi que, dessa vez, o valor foi destinado para a Copasbo – Conselho de Pastores de Santa Bárbara d’Oeste, entidade que o próprio vereador é ligado e até é autor de um projeto de lei que tornou a Copasbo utilidade pública no município.

A tentativa fracassada de criticar o FÉstival e a atual administração durou pouco. Depois de descobrir que, dessa vez, a Copasbo foi a beneficiada, Carlos Fontes fez outro vídeo se “justificando” e até elogiando o evento, que reuniu mais de 8 mil pessoas e foi considerado um sucesso pela administração Rafael Piovezan (PL).

“Parabéns ao governador Tarcísio de Freitas, por ter escolhido Santa Bárbara D’Oeste para a realização do FEstival e aos funcionários da prefeitura que trabalharam na montagem de toda estrutura”, disse o vereador nas redes sociais.

O FÉstival é um evento realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com co-realização da Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, apresentação do Tudo ViraCult SP e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.