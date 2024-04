Desde meados da década de 1980, o pesquisador José Eduardo Heflinger Júnior tem contribuído com a reconstituição da história documental do “Berço da Imigração Europeia pelo Sistema de Parceria”. São 40 anos de pesquisas intensas, em dezenas de viagens e imersões em arquivos e museus, públicos e particulares, brasileiros e europeus.

Heflinger é um dos mais ativos e incansáveis investigadores da história da Imigração Europeia pelo Sistema de Parceria e do reflexo desta modalidade de imigração na história das cidades de Limeira, Cordeirópolis, Iracemápolis, Itu, Piracicaba, entre outras. O pesquisador realiza suas pesquisas a partir do cruzamento dos fatos registrados em documentos originais, desde o início do século XIX, momento em que as terras onde surgiram essas povoações pertenciam à Vila de Itu e, posteriormente à Vila Nova da Constituição (Piracicaba).

Indústria Limeirense

No livro “A Indústria no Berço da Imigração Europeia” – Volume 1, José Eduardo publicou os primórdios da industrialização na região de Limeira, a partir do início do século XIX, quando teve início um polo agroindustrial produtor de açúcar, cuja mão de obra era composta pelos escravos africanos. As fotos desses elementos, atualmente pertencentes a José Eduardo Heflinger Júnior, são raríssimas e foram incorporadas ao acervo do autor em uma de suas viagens à Munique. A Dra. Lotte Köhler, presidente da Fundação Köhler, herdou as imagens do álbum de José Vergueiro, filho do Senador Vergueiro, proprietário da Fazenda Ibicaba (Cordeirópolis – SP). A história de Carlota Brune, avó da Dra. Lotte, e sua ligação com a família do Senador Vergueiro e com a Ibicaba, foi publicada por José Eduardo Heflinger Júnior na obra “Um Conto de Fada da Imigração Alemã”.

No primeiro volume da coleção “A Indústria no Berço da Imigração Europeia”, Heflinger também focou o emprego de máquinas para beneficiamento do café pelo Senador Vergueiro e avança até a configuração do vasto parque industrial da atualidade, constituído por empresas importantes em nível internacional.

No livro “A Indústria no Berço da Imigração Europeia” – Volume 2 – o pesquisador dá continuidade à narrativa referente à agroindústria, a responsável pela constituição da povoação de “Nossa Senhora das Dores de Tatuhiby”, que deu origem às cidades de Limeira, Cordeirópolis e Iracemápolis. Nesta obra bilíngue, contando com a contribuição da competente tradutora Irene Sinnecker, o pesquisador publica fatos alusivos ao plantio, benefício e exportação da laranja. O pesquisador aponta documentos antigos que registram a introdução da laranja no Brasil e, deixando o bairrismo de lado, comenta que, apesar da importância da cidade no cultivo da laranja e do pioneirismo na exportação para a Europa, utilizando métodos californianos, não seria conveniente considerar Limeira como berço da citricultura nacional. Em janeiro de 1502, a frota portuguesa, comandada por D. Nuno Manuel e pilotada pelo célebre Américo Vespúcio, largou na Ilha de Cananéia um “bacharel” que havia sido condenado ao degredo. Muitos estudiosos da história do Estado de São Paulo escreveram artigos alusivos à possível identidade do “Bacharel de Cananéia”. Se o nome se perdeu, sua obra ficou registrada. Rodolfo Garcia, comentador da terceira edição integral da “História Geral do Brasil”, de Varnhagen (Melhoramentos, São Paulo, 1926), registrou excertos de um relatório feito por um viajante espanhol em 1540. Trata-se do primeiro documento encontrado que registra a presença de árvores cítricas no território brasileiro.

No que tange ao Volume 2 da supracitada coleção, contando com a preciosa colaboração de Roberto Falascina, filho de Danilo Falascina e Theresa D’Andréa, José Eduardo Heflinger Júnior dá continuidade à história das indústrias de máquinas instaladas no município de Limeira. Neste volume, os leitores conhecerão a saga da família D’Andréa, desde o final da década de 1880, com a chegada do jovem Pascoal D’Andréa no Rio de Janeiro a procura de novas frentes de trabalho. Em 1917, Francisco D’Andréa, um dos filhos de Pascoal, ainda com 17 anos, começou a trabalhar na “B. Penteado & Cia.” (“Machina São Paulo”), recém-instalada na cidade de Limeira, sob a direção do ilustre engenheiro Dr. Trajano de Barros Camargo. A partir da década de 1920, Francisco D’Andréa teve seu grande crescimento profissional, desenvolvendo e montando máquinas agrícolas cafeeiras no interior paulista, sendo, por isso, reconhecido pelos seus méritos, chegando a chefiar toda a linha de produção da empresa. A ”Machina São Paulo” foi a grande escola profissional de inúmeros cidadãos, que, posteriormente, empregando os conhecimentos adquiridos, constituíram empresas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade de Limeira. Enfim, os apaixonados pela história terão oportunidade de conhecer os fatos alusivos à formação profissional de Francisco D’Andréa, sua participação na “Machina S. Paulo”, a fase de prestação de serviços, como autônomo, após sua demissão da empresa, até a constituição da “Indústrias Máquina D’Andréa S.A”.

A obra é enriquecida com mais de duzentas fotos raríssimas e foi incentivada pela Lei Rouanet, projeto administrado pelo Ministério da Cultura, patrocinada pela Cirúrgica Fernandes e pela Usina Santa Lúcia. Em contrapartida, o autor, cumprindo o plano de distribuição aprovado pelo supracitado ministério, realizará a doação de 1000 exemplares do livro para escolas, universidades, museus, bibliotecas e arquivos públicos, imprensa e patrocinadores.

Acessibilidade: A Secretaria da Cultura de Limeira está aparelhada com o “Poet Compact” para atender aos deficientes visuais, no que tange ao acesso ao conteúdo da obra. Não se trata de braile, mas sim de um aparelho que possibilita a transcodificação de textos escritos para a mídia auditiva. A exemplo de projetos anteriores do autor, mediante uma parceria já acordada entre ele e a Secretaria da Cultura os portadores de deficiência visual poderão agendar, gratuitamente, a audição do texto da obra resultante do projeto, em capítulos, na Biblioteca Municipal Prof. João de Souza Ferraz, de Limeira – SP.

Visando o cumprimento do Plano de Distribuição aprovado pelo Ministério da Cultura, os livros “A Indústria no Berço da Imigração Europeia” – Volume 1 e Volume 2 poderão ser comercializados pelo preço unitário de R$25,00 (vinte e cinco reais) para atender pedidos acima de 10 exemplares, visando contribuir com escolas, bibliotecas, museus públicos e entidades representativas da indústria.

Vendas: O livro “A Indústria no Berço da Imigração Europeia – Volume II” pode ser encontrado na Banca IV Centenário da praça Toledo de Barros, em Limeira. Também pode ser adquirido, em horário comercial, pelo Disk-Livro: WhatsApp (19) 99643-2855 (apenas em horário comercial), com entrega grátis para a cidade de Limeira, ao custo de apenas R$ 50,00. Informações e pedidos também podem ser feitos pelo e-mail: imigracao.resgate@hotmail.com

Segunda edição do Concurso de Redação e Desenho da USTL

A “União Sindical dos Trabalhadores de Limeira” (USTL) incluirá os livros “Um Conto de Fada da Imigração Alemã” e “O Sistema de Parceria e a Imigração Europeia”, ambos autoria de José Eduardo Heflinger Júnior no pacote de premiações da Segunda edição do Concurso de Redação e Desenho da USTL. Considerando a importância do evento, a USTL gozará dos descontos apontados no Plano de Distribuição aprovado pelo Ministério da Cultura.

