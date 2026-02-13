Carnaval de SBO começa sábado e reúne 10 blocos de rua e shows na Praça Central
O Carnaval de SBO 2026, em Santa Bárbara d’Oeste, começa neste sábado (14) e segue até a terça-feira (17), com uma programação gratuita que reúne 10 blocos carnavalescos pelas ruas da cidade e shows na Praça Central, principal ponto de encontro dos foliões ao longo dos quatro dias de festa.
Para garantir a segurança dos foliões, a área de abrangência da edição deste ano terá controle de acesso com revista e fechamento temporário de vias, com intuito de organizar a entrada nos espaços do evento, impedir a entrada de objetos proibidos e permitir que a festa aconteça de forma tranquila e segura.
A estrutura preparada para receber os foliões contará também com espaço para achados e perdidos, presença da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal com base e patrulhamento, seguranças particulares, pontos de alimentação, banheiros químicos, pontos de hidratação pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) e cestos de lixo e recicláveis.
Toda a programação é gratuita e está disponível no site do Carnaval de SBO culturasbo.com/carnavaldesbo. Em caso de dúvidas, a população também pode acessar no mesmo site um FAQ, que são as “Perguntas Frequentes” sobre o evento.
A edição é promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com os blocos carnavalescos da cidade, com patrocínio da Dama Bier, apoio institucional do Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d’Oeste (DAE) e media partner Vox 90.
Programação cultural
14 de fevereiro (sábado)
A programação do sábado começa à tarde, com a saída simultânea de quatro blocos. O Bloco do Traquitana e o Bloco Boralá concentram-se às 15 horas, com saída às 19h30. O Traquitana parte da ETA (Estação de Tratamento de Água) 1, na Avenida Monte Castelo, enquanto o Boralá sai da Praça Dona Carolina, ambos seguindo pelas ruas João Lino e Santa Bárbara até a Praça Central.
O Bloco Cana Valesca inicia a concentração às 16 horas, na Rua Treze de Maio (BarBarense), seguindo pela Alameda dos Seresteiros e Avenida Monte Castelo, onde se junta ao Bloco do Traquitana, prosseguindo em conjunto até a Praça Central.
Em frente ao Centro de Memórias/Museu da Imigração, o Bloco do Roque inicia sua concentração a partir das 15 horas, com programação de rock ao vivo reunindo diferentes vertentes do gênero: Cadillac Rock Band (16h), Banda Soot (17h), Purfect Strangers (18h) e homenagem a Ozzy Osbourne, com a participação de crianças em uma batucada coletiva com instrumentos confeccionados a partir de materiais reciclados (19h). Às 19h30 a Banda Snake Ass encerra as apresentações musicais, antecedendo a saída do bloco às 20 horas, com trajeto pela Rua Dona Margarida, na contramão, até a Praça Central.
Na Praça Central, a programação musical começa às 15h30 com o grupo Intui’Samba, levando ao público um repertório marcado pelo samba, pagode e axé baiano, valorizando a tradição dos gêneros. Às 20 horas, o Grupo Alto Astral sobe ao palco com um show animado que passeia por sambas dos anos 1990, marchinhas de carnaval, axé e enredo, acompanhando a chegada dos blocos e estendendo a festa pela noite.
15 de fevereiro (domingo)
No domingo, a programação segue com foco em toda a família. O Bloquinho Animadinho concentra-se às 15 horas em frente ao Centro de Memórias/Museu da Imigração, com saída às 18 horas, no sentido contrário da Rua Dona Margarida, em direção à Praça Central. Também às 15 horas, o Bloco Apareceu a Margarida inicia a concentração na Praça Dona Carolina, com desfile até a Praça Central e encerramento previsto para 19 horas. Já o BloCão – Animais têm voz concentra-se às 16 horas na Escola Estadual “Profº Inocêncio Maia”, na Rua João Lino, com saída às 18 horas e chegada à Praça Central.
Na Praça Central, a programação musical tem início às 15h30 com a Banda Babaloo, fundada em 2019, que apresenta um show com a energia do carnaval de rua, trazendo sucessos do axé que marcaram as décadas de 1980, 1990 e 2000, além de forte interação com o público. Às 20h30, o Samba d’Aninha encerra a noite do domingo com um repertório dedicado aos clássicos do samba brasileiro, com canções de nomes consagrados do gênero e uma proposta de resgate do samba raiz.
16 de fevereiro (segunda-feira)
Na segunda-feira, o destaque é o Bloco das Bárbaras, que terá sua concentração a partir das 15 horas na Praça Dona Carolina, com saída às 19 horas, seguindo pela Avenida Monte Castelo e pelas ruas João Lino e Santa Bárbara até a Praça Central.
Considerado o maior bloco carnavalesco de Santa Bárbara d’Oeste, o Bloco das Bárbaras deve reunir cerca de 30 mil pessoas na edição 2026 do Carnaval de SBO, com o lema “Carnaval sem Assédio. Não é Não e com respeito à Diversidade”.
Na Praça Central, a programação musical acontece à noite, às 20 horas, com apresentação de Robson Cruz e Banda, trazendo um repertório animado com axés que marcaram os anos 1990 e 2000, clássicos e sucessos atuais do pagode, além de versões em samba e axé de músicas brasileiras consagradas.
17 de fevereiro (terça-feira)
O encerramento do Carnaval acontece na terça-feira (17), com dois blocos em desfile. O Bloco das Piranhas da Vox 90 se acontece às 15 horas na Praça Dona Carolina, com saída às 19 horas e chegada à Praça Central. Inédito no Carnaval de SBO, o Bloco retorna em 2026 com um novo formato, pensado para toda a família, mantendo sua essência alegre e popular. O desfile conta com a presença dos locutores da Vox 90 e set exclusivo de DJ, com a proposta de uma folia responsável, acolhedora e segura, onde a regra é simples: ser feliz.
Dividido em alas como cadeirantes, pessoas com síndrome de Down, TEA e deficiência visual ou auditiva, o Bloco Amigos da Lilica inicia a concentração às 16 horas em frente ao Centro de Memórias/Museu da Imigração, com saída às 17 horas, percorrendo a Rua Dona Margarida, na contramão, até a Praça Central.
Na Praça Central, a programação começa às 15h30 com Vivian Ignácio e Banda, comandando a folia durante a tarde com axé dos anos 1990, samba e músicas atuais. Às 20 horas, o Samba da Nega encerra o carnaval com um show que valoriza a brasilidade por meio do samba, do axé e da música popular brasileira, com um repertório que celebra a diversidade musical do país e exalta a ancestralidade e a identidade cultural.
Medidas de segurança e mobilidade
Nesta edição, a Prefeitura publicou o Decreto nº 7.750/2026, que estabelece as medidas de segurança e mobilidade do Carnaval de SBO 2026. Durante os quatro dias de evento, diversas praças, avenidas e ruas que recebem a programação terão controle de acesso e poderão contar com interdições totais ou parciais no trânsito, conforme planejamento técnico das secretarias de Cultura e Turismo e de Segurança, Trânsito e Defesa Civil.
Integram o perímetro da área oficial de abrangência da edição 2026 do Carnaval de SBO: a Praça Central (Rio Branco e Coronel Luiz Alves), a Praça Dona Carolina (localizada em frente ao Fórum) e o Estacionamento do Paço Municipal, além da Avenida Monte Castelo (trecho entre os números 5 e 1.000) e diversas ruas do entorno, como a Rua 13 de Maio (775 e 920 e 1.348 e 1.428), a Rua João Pedro de Toledo Martins (5 ao 51), a Rua Duque de Caxias (726 ao 895), a Rua Santa Bárbara (492 ao 955), a Rua Dona Margarida (493 ao 930), a Rua General Câmara (550 ao 795), a Rua General Osório (474 ao 718), a Rua XV de Novembro (511 ao 827), a Rua Floriano Peixoto (434 ao 692), e a Rua João Lino (273 ao 576).
Para preservar a segurança do público, o acesso às áreas do evento poderá ser controlado com a instalação de barreiras fixas e móveis, inclusive com revista pessoal, realizada por agentes identificados e autorizados.
Conforme previsto no decreto não será permitido o porte de recipientes de vidro, como garrafas de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, perfumes e narguile/bong; guarda-chuva com ponta, qualquer tipo de substância ilícita, venenosa e/ou tóxica; arma de fogo/arma branca (faca, canivete, punhal e assemelhados); fogos de artifício e de estampido, independentemente do tipo, incluindo artefatos com ou sem estampido sonoro ou com efeitos pirotécnicos ou similares; objeto perfurocortante que coloque em risco a segurança do público (tesoura, estilete, pinça etc) e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.
O decreto também autoriza o ingresso de recipientes destinados ao armazenamento de bebidas para consumo próprio, como coolers, bolsas térmicas e similares, desde que esses itens sejam apresentados montados nos pontos de acesso, ficando sujeitos à inspeção da equipe de segurança responsável pelo controle de entrada.
Da mesma forma, fica vedado o uso de instrumentos musicais, equipamentos sonoros móveis ou fixos, aparelhos de amplificação de som ou dispositivos semelhantes que não pertençam a blocos previamente autorizados para participação no evento.
Os pontos de revista serão distribuídos em locais estratégicos da região central e de maior circulação de foliões. As abordagens serão realizadas nas esquinas das ruas General Osório com XV de Novembro e com Duque de Caxias, no Pergolado da Praça Central, na Rua João Lino com a Avenida Monte Castelo, na altura 816 (nas proximidades do estacionamento da Prefeitura) e também na altura do número 936.
Pessoas que estiverem com objetos proibidos deverão descartá-los antes de acessar o local. O descumprimento das regras pode resultar na apreensão do material e na proibição de permanência do folião e vendedor ambulante na área do evento.
Comercialização
O decreto também veda, durante os quatro dias de programação do Carnaval de SBO 2026, a circulação e a comercialização de produtos por vendedores ambulantes na área delimitada para o evento.
Para estabelecimentos comerciais, recomenda-se que se evite a comercialização de produtos em embalagens de vidro, especialmente àquelas que podem ser consumidas e/ou transportadas fora das dependências físicas do estabelecimento.
Trânsito
Durante o Carnaval de SBO 2026, o Município poderá adotar operações especiais de trânsito, com foco na segurança viária, fluidez do tráfego e proteção dos pedestres. As interdições totais e/ou parciais ocorrerão no período compreendido entre as 13 horas até 23h59. Vale ressaltar que nos devidos horários será proibido estacionar na Avenida Monte Castelo (altura do nº 5 ao 1.000).
A fiscalização será intensificada, especialmente em relação a circulação e estacionamento irregular; embarque e desembarque em locais proibidos; e infrações que coloquem em risco motoristas e pedestres.
As ações de trânsito priorizarão o transporte público, além do livre deslocamento de veículos de emergência, serviços essenciais e o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Após o encerramento oficial dos eventos, também fica proibido o uso de equipamentos sonoros num raio de 1.500 metros dos locais do Carnaval, para garantir a dispersão segura do público e o respeito aos moradores.
Alimentação
Na Praça Central, o público contará com os seguintes empreendimentos gastronômicos e respectivos cardápios completos:
JM Cocadas e Churros: Churros (doce de leite ou chocolate), Churros de Nutella, Morango no palito com chocolate, Fondue de chocolate, Cocada branca, Cocada queimada, Cocada de leite condensado, Doce de leite, Paçoca, Brigadeiro de colher e enrolado, Coquinho e Quebra-queixo.
Casa do Espetinho: Espeto de carne, Espeto de kafta com queijo, Espeto de coração, Espeto de medalhão de frango e Espeto de queijo coalho (opcional com melaço ou goiabada).
Cantinho da Mamãe: Hot dog tradicional (pão, 1 salsicha, purê, batata palha, catchup, maionese e mostarda), Hot dog tradicional duplo (pão, 2 salsichas, purê, batata palha, catchup, maionese, mostarda e milho) e Hot dog de frango (pão, 2 salsichas, patê de frango, purê, batata palha, catchup, maionese, mostarda e milho).
Krep’s Suíço e Pizza d’Cone: Crepe salgado de presunto e queijo, Crepe salgado de pizza (presunto, queijo e orégano), Crepe salgado de frango com catupiry, Crepe salgado de queijo, Crepe salgado de queijo e orégano, Crepe salgado de calabresa e queijo, Crepe doce de chocolate preto, Crepe doce de chocolate branco, Crepe doce de chocolate prestígio, Crepe doce de chocolate stickadinho, Crepe doce de doce de leite, Crepe doce de queijo e goiabada, Crepe de Nutella, Pizza d’Cone portuguesa, Pizza d’Cone de calabresa, Pizza d’Cone de frango e Pizza d’Cone três queijos.
Joel e Léia Pastéis: Pastel de carne, Pastel de queijo, Pastel de pizza, Pastel de frango e Porção mista com 10 mini pastéis de carne, queijo e pizza.
Dr. Chapa: Lanche de pernil, Lanche hambúrguer artesanal kids, Lanche hambúrguer artesanal salada e Lanche hambúrguer artesanal bacon.
Bang Food Truck: Bubble Nutella, Bubble Churros, Bubble Bueno, Bubble Frango, Bubble Cheddar, Bubble Peru e Bubble Vegetariano.
Croc Chicken: Frango frito crocante (500g), Batata palito (400g), Polenta em cubos (400g) e Mandioca (400g).
Informações
A programação completa do Carnaval de SBO 2026 está disponível no site culturasbo.com, nas redes sociais @culturasbo e no Instagram oficial do evento @carnavaldesbo. Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Cultura e Turismo pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.
Confira mais detalhes dos blocos participantes da edição 2026 do Carnaval de SBO:
Bloco do Traquitana
Desde 2019, o Bloco do Traquitana traz o clima dos antigos Carnavais. Com um mini trio elétrico tocando marchinhas e axé para todas as idades, o bloco é acompanhado por famílias e foliões em busca de diversão e boas lembranças.
Dia 14 de fevereiro, sábado
Concentração às 15h – saída às 19h30
Local: ETA 1 – Avenida Monte Castelo
Trajeto: saindo da caixa d’água, descendo a Avenida Monte Castelo, pela Rua João Lino, virando à esquerda na Rua Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.
Bloco Carnavalesco Boralá
Criado em 2018 com o objetivo de resgatar o carnaval de rua tradicional, o Boralá valoriza a memória afetiva dos antigos carnavais de Santa Bárbara d’Oeste. Ao som das marchinhas clássicas, neste ano contará com banda ao vivo formada por músicos voluntários de diferentes idades.
Dia 14 de fevereiro, sábado
Concentração às 15h – saída às 19h30
Local: Praça Dona Carolina
Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino virando à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.
Bloco da Cana Valesca
Cana Valesca celebra o clima vibrante dos carnavais das décadas de 1980 e 1990, marcados pelo auge das festas nos clubes e pelo axé. A animação fica por conta do carrinho de som e da mascote Cana Valesca, referência à importância histórica da cana-de-açúcar para o desenvolvimento do Município.
Dia 14 de fevereiro, sábado
Concentração às 16h – saída às 20h
Local: Rua 13 de Maio/ Barbarense
Trajeto: Rua Treze de Maio (subindo), virando à direita na Alameda dos Seresteiros, Avenida Monte Castelo, junta-se ao Bloco do Traquitana e segue via Rua João Lino, à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.
Bloco do Roque
Opção ideal para os amantes do rock ‘n’ roll que buscam uma alternativa ao Carnaval tradicional, o bloco mistura guitarras, percussão e grandes clássicos do rock. Serão cinco horas de rock ao vivo, em uma experiência que une atitude, energia e diversão. O nome do bloco faz alusão a Roque, assistente de palco de Silvio Santos, figura icônica da televisão brasileira nos anos 80.
Dia 14 de fevereiro, sábado
Concentração às 15h – saída às 20h
Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração
Trajeto: saindo da Rua João Lino em direção a Rua Dona Margarida (sentido contrário), finalizando na Praça Central.
O Bloquinho Animadinho
Voltado para os pequenos foliões (e também para os grandes!), este bloco infantil mistura marchinhas tradicionais com músicas infantis adaptadas para o formato carnavalesco, garantindo diversão para toda a família.
Dia 15 de fevereiro, domingo
Concentração às 15h – saída às 18h
Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração
Trajeto: saindo da Rua João Lino em direção a Rua Dona Margarida (sentido contrário), finalizando na Praça Central.
BloCão – Animais Têm Voz
Criado pela ONG Animais Têm Voz, o BloCão nasceu com a proposta de ocupar as ruas com alegria, empatia e informação, colocando a causa animal no centro da folia. A ONG utiliza a folia como meio de interação, sensibilização contra maus-tratos e abandono, além de incentivar a adoção responsável.
Dia 15 de fevereiro, domingo
Concentração às 16h – saída às 18h
Local: Escola Estadual “Profº Inocêncio Maia”
Trajeto: saindo da Escola – Rua João Lino, pela Rua Santa Bárbara até a Praça Central.
Bloco Apareceu a Margarida
Certificado como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura, é referência do carnaval de rua em Santa Bárbara desde 2018, unindo festa popular, memória histórica e inclusão. O nome homenageia Dona Margarida da Graça Martins, uma das raras mulheres a fundar municípios.
Dia 15 de fevereiro, domingo
Concentração às 15h – saída às 19h
Local: Praça Dona Carolina
Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.
Bloco das Bárbaras
Criado em 2016, o bloco rapidamente conquistou o público e se consolidou como o maior bloco de carnaval de rua da região. Atualmente, o desfile acontece com trio elétrico e a Banda das Bárbaras, levando às ruas um repertório diverso. Organizado e liderado por mulheres desde a sua origem, o bloco defende um carnaval popular, inclusivo e seguro.
Dia 16 de fevereiro, segunda-feira
Concentração às 15h – saída às 19h
Local: Praça Dona Carolina
Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.
Bloco Amigos da Lilica
Sob coordenação de Lilica Amâncio do Grupo Pernas da Alegria, o bloco é formado por pessoas com deficiência, divididas em alas como cadeirantes, pessoas com síndrome de Down, autistas e deficiência visual ou auditiva. Apresenta em 2026 o tema Música, com alas de rock, anos 60, country, forró e gospel.
Dia 17 de fevereiro, terça-feira
Concentração às 16h – saída às 17h
Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração
Trajeto: saindo da Rua João Lino em direção a Rua Dona Margarida (sentido contrário), finalizando na Praça Central.
Bloco das Piranhas da Vox 90
O Bloco das Piranhas Vox90 retorna em 2026 com um novo formato, pensado especialmente para receber toda a família, mantendo sua essência alegre e popular, mas reforçando o compromisso com uma folia responsável, acolhedora e segura. No desfile, a regra é simples: ser feliz. Os foliões são convidados a vestir fantasias confortáveis e descer a avenida com a presença dos locutores da Vox90 e com um set exclusivo do DJ, repleto de hits para todo mundo curtir.
Dia 17 de fevereiro, terça-feira
Concentração às 15h – saída às 19h
Local: Praça Dona Carolina
Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.
Serviço:
Carnaval de SBO 2026
Dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2026
Ruas de Santa Bárbara e Praça Central
Programação gratuita
Site: culturasbo.com/carnavaldesbo
