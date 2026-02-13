Carnaval: Nova Odessa promove Folia Kids gratuito no Parque das Crianças

Evento será neste domingo (15), das 14h às 18h, com animação musical, pipoca, algodão-doce, brinquedos infláveis e canhão de espuma

Leia + sobre diversão e arte

No próximo domingo (15/2), a Prefeitura de Nova Odessa promoverá uma tarde especial de Carnaval voltada ao público infantil. Das 14h às 18h, o Parque Municipal das Crianças recebe o Folia Kids, evento gratuito que promete diversão, segurança e muita alegria para as famílias da cidade.

A programação inclui brinquedos infláveis, canhão de espuma, distribuição de pipoca e algodão-doce, além de animação musical com DJ e a apresentação ao vivo da Banda Sinfônica Municipal Prof. Gunars Tiss, que levará ao público as tradicionais marchinhas de Carnaval.

“Será uma tarde com muitas brincadeiras e atividades gratuitas para nossas crianças, em um ambiente seguro, repleto de diversão e alegria para as famílias de Nova Odessa”, destacou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP