Um Carro roubado esta terça-feira em Santa Bárbara

foi logo abandonado na av Corifeu de Azevedo Marques.

O Fiat Argo tinha sido roubado horas antes na José Bonifácio e foi indicado por um outro Guarda para a equipe que fez a averiguação. O caso foi registrado por volta das 17h10 e o carro devolvido ao dono, que preferiu não fazer o registro de Boletim de Ocorrência.

Leia abaixo relato da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste-SP

* APOIO TÁTICO 01

MOTO 06 E 08

.🚨GCM Reis .🚨GCM Sernajoto

VTR apoio

APOIO 02

*🚨GCM Siloni *🚨GCM Edmilson *🚨GCM Washington

.📍DATA: 05/12/ 2023

.📍HORA: 17:10 hs

.📍LOCAl Av. Corifeu de Azevedo Marques, 228

🛑 Auto localizado

Síntese:

Informações chegada a está equipe através do GCM EDMAR, que veículo FIAT ARGO, placas FLK-5G79, teria cido produto de furto de momento pela rua José Bonifácio, e que referindo veículo estaria estacionado pelo local mencionado acima ( sistema de rastreamento), está equipe em patrulhamento logrou êxito em localizar o veículo onde mesmo encontrava-se com o painel danificado, sendo feito contato com a vítima que compareceu no local, porém a mesma não teria feito o registro junto a polícia civil, em diálogo com a parte achou por bem não realizar o registro, sendo assim o veículo foi liberado a vítima pelo local.

