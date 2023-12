Eleições: PCdoB Americana quer esperar para definir apoios

O Comitê Municipal do PCdoB Americana declara publicamente

que defende e defenderá sempre a preservação de sua legenda, seu direito de organização e atuação dentro dos marcos democráticos e do regimento da Federação Brasil da Esperança, em respeito às decisões coletivas que norteiam as três legendas: PCdoB, PT e PV.

E, portanto, o fortalecimento partidário passará pela valorização de seus militantes. Temos a certeza de que nossos valorosos quadros estão à altura e com disposição para o pleito do ano que vem, seja para o cargo majoritário ou proporcionais.

E no momento adequado e legal colocaremos nossos principais nomes em debate em nossa Federação.

Comitê Municipal do PCdoB Americana

