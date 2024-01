O mercado de veículos leves eletrificados no Brasil atingiu um total de 49.052 unidades vendidas nos primeiros oito meses de 2023, um aumento de 76% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram emplacados 27.812 carros. Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Quando os consumidores pensam nas montadoras que fabricam veículos elétricos (VEs), marcas como Tesla e Rivian normalmente estão no topo da lista. Mas todos, desde a Mazda à Maserati, têm agora um carro na corrida dos veículos eléctricos, e a PACCAR faz grandes progressos no esforço para eletrificar as frotas comerciais.

Mais opções de veículos elétricos significam mais pessoas a conduzi-los, o que significa mais pessoas que dependem de estações de carregamento públicas para alimentar os seus carros e caminhões. E se você já fez uma viagem de longa distância em um carro elétrico, sabe que os carregadores públicos costumam ser poucos e raros.

Isso está prestes a mudar, mas apenas se os fabricantes de automóveis, os fabricantes de carregadores de veículos elétricos e as empresas de segurança trabalharem em conjunto para equipar a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos com disponibilidade, interoperabilidade e confiança.

A solução para cada vez mais estações de carregamento públicas

“O primeiro obstáculo à utilização generalizada de VE é o número limitado de estações de carregamento públicas, a maioria das quais não se encontram atualmente ao longo dos longos trechos de estrada onde os viajantes de longa distância podem precisar desesperadamente delas, mas nos parques de estacionamento de centros comerciais e outras empresas com fins lucrativos que querem que você gaste dinheiro enquanto cobra”, completa Dean Coclin, Diretor Sênior de Desenvolvimento de Negócios da DigiCert.

Os Superchargers Tesla são ótimos para carregamentos rápidos em trânsito. Mas até recentemente, eles não estavam disponíveis para motoristas de veículos elétricos que optaram por uma marca que não fosse da Tesla. A verdadeira virada de jogo não são apenas mais carregadores – é a interoperabilidade. Alguns Superchargers Tesla já oferecem adaptadores Magic Dock CCS, que permitem que qualquer EV com um plugue de Sistema de Carregamento Combinado (CCS) seja carregado em estações de carregamento Tesla equipadas com Magic Docks.

Mas a experiência nem sempre é positiva. Para usar um Tesla Supercharger, os proprietários de veículos elétricos que não sejam da Tesla devem primeiro baixar o aplicativo Tesla, criar um perfil e adicionar uma forma de pagamento. O aplicativo então ajuda os motoristas a localizar um Supercharger equipado com adaptador, mas os proprietários que não são da Tesla geralmente descobrem que seus EVs carregam mais lentamente do que fariam em um carregador rápido DC. Além disso, os cabos do Tesla Supercharger são curtos e a localização das portas de carregamento ainda precisa ser padronizada entre os EVs.

Não se esqueça da confiança digital

A maior disponibilidade e interoperabilidade dos carregadores EV mudarão a face do ecossistema EV. Mas há um componente menos visível, mas igualmente importante: a confiança digital.

Superficialmente, conectar seu VE a uma estação de carregamento de outra montadora ou mesmo de terceiros pode parecer uma transação básica – semelhante a um cartão de crédito. Infelizmente, esse não é o caso, porque os VEs são como computadores pessoais sobre rodas contendo não apenas as suas informações de identificação, mas também o seu histórico de viagens, localização imediata, tempo estimado naquele local, a distância que você pode viajar com base na cobrança que está recebendo, e alguns VE podem até identificar se o condutor está sozinho no veículo. Sem padrões de segurança comprovados para garantir que apenas as informações necessárias e corretas dos consumidores sejam partilhadas, os consumidores não confiam em todo o ecossistema.

“A tecnologia inteligente que alimenta e carrega os VE é como uma corrente – é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Infundir confiança na infraestrutura de VE significa proteger a distribuição de energia, garantir a integridade dos pagamentos, proteger o software de ponta a ponta e autenticar identidades de veículos. Uma das tecnologias mais vitais para proteger o carregamento de VE é a infraestrutura de chave pública (PKI), que confirma a legitimidade dos certificados de contrato para condutores e estabelece uma ligação segura entre VE e carregadores, um processo de autenticação bidirecional que ocorre automaticamente quando o VE é ligado”, conclui Dean Coclin.

