Cartão azul promete agitar futebol

Cartão azul entre o amarelo e o vermelho- Pela primeira vez em mais de 50 anos

o futebol terá uma nova cor de cartão nas regras do jogo para ser aplicada pela arbitragem. Trata-se do cartão azul, que será anunciado na próxima sexta-feira (9).

A novidade, a princípio, será introduzida pela International Football Association Board (Ifab), o órgão que rege as regras do esporte, em formato de teste. A informação foi dada pelo jornal britânico “The Telegraph”.

Segundo fontes da Ifab ouvidas pela publicação, o cartão azul tem como objetivo diminuir faltas apelativas que impedem chances claras de gol e também as reclamações com árbitros, situações que antes renderiam um cartão amarelo.

O jogador ou a jogadora que receber o cartão azul ficará fora da partida por 10 minutos, podendo retornar depois. A regra é inspirada no rúgbi, que usa com sucesso a famosa “penalty box”.

Um primeiro teste já foi feito pela federação do País de Gales, em torneios das categorias de base, mas, sem ter recebido aprovação para a cor do cartão, o infrator era punido com o cartão amarelo.