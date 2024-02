Americana divulga calendário de inscrições para vagas em creche em 2024

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, definiu o Calendário Anual de Inscrição para Vagas em Creche para 2024. As inscrições de creche poderão ser feitas nos meses de março, junho e setembro deste ano.

O cronograma prevê inscrições entre os dias 11 a 13 de março, para crianças nascidas até 30 de novembro de 2023; 3 a 5 de junho, para bebês nascidos até o dia 29 de fevereiro do ano corrente, e 23 a 25 de setembro, para quem nasceu até o dia 25 de setembro. Crianças inscritas no último período do calendário anual têm atendimento previsto para o ano letivo de 2025.

As inscrições para vagas em creche nos dias 11, 12 e 13 de março acontecem das 8h às 12h e das 13h às 16h, em todas as unidades escolares. Na ocasião, a família deve apresentar documentos como certidão de nascimento e/ou RG da criança, comprovante de endereço em nome dos pais ou responsáveis legais e, se declarar trabalho, comprovante de trabalho da mãe da criança. Caso o endereço informado não seja o residencial, é importante apresentar também a comprovação e justificativa para o endereço indicado.

Desde o ano passado, a administração municipal inovou na organização do trabalho, com a abertura de três períodos de inscrição, como explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini. “Esta foi uma proposta bem sucedida do governo Chico Sardelli e Odir Demarchi para assegurar que as famílias tenham a oportunidade de inscrever os bebês com idade escolar durante todo o ano. O olhar carinhoso da administração com a Educação e com as crianças tem diariamente transformado Americana em uma cidade mais inteligente, humana e acolhedora”, declarou.

