Leandro Karnal fará palestra na ACIAS, em Sumaré

A ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) traz para Sumaré o historiador, professor e escritor Leandro Karnal. Reconhecido em todo o país, ele realizará a palestra “O Futuro Começa Hoje”, no dia 9 de maio, no Clube Recreativo.

A palestra “O Futuro Começa Hoje” vai refletir o impacto do presente na construção do amanhã e como interpretar tendências e dirigir ações para um futuro assertivo, que reforce a ação protagonista de cada um e do grupo.

“Será uma experiência única e uma excelente oportunidade de estar com um dos maiores pensadores do país, em uma noite de muito aprendizado, conhecimento e reflexão”, comenta o presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira.

Nesta semana, a ACIAS iniciou a venda dos convites do lote promocional. Nesta fase de venda, o ingresso único custa R$ 100,00 (+ R$ 10,00 de taxa). Meia-entrada custa R$ 50,00 (+ R$ 5,00 de taxa)

Felipe Alberto Verza Ferreira lembra que os associados da ACIAS têm desconto de 50% na compra do ingresso. Basta aplicar o código promocional: ASSOCIADO + os 6 primeiros dígitos do CNPJ.

O link para a compra do convite é: https://www.sympla.com.br/evento/leandro-karnal-o-futuro-comeca-hoje/2327060

Mais notícias da cidade e região

SERVIÇO:

Palestra “O Futuro Começa Hoje”, com Leandro Karnal

Quando: 9 de maio

Horário: às 19h

Onde: Clube Recreativo

Compra de ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/leandro-karnal-o-futuro-comeca-hoje/2327060

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP