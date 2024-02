Banco de Sangue do HM terá horário especial no Carnaval

O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi terá horário especial de funcionamento durante a próxima semana, em meio ao Carnaval. A unidade estará aberta na segunda (12), quarta (14), quinta (15) e sexta-feira (16), das 8h às 11h30.

Os doadores são atendidos por ordem de chegada, mas é possível fazer o agendamento prévio por meio do telefone (19) 3468-1739 ou pelo WhatsApp (19) 99148-1067. O acesso é feito pela Avenida da Saúde, 415, Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Critérios para a doação:

– Não estar em jejum

– Estar bem de saúde

– Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação

– Não fumar duas horas antes

– Pesar mais que 50 kg

– Ter idade entre 16 e 69 anos (16 e 17 anos deve comparecer acompanhado do responsável legal)

– Permanecer de repouso no mínimo seis horas na noite anterior da doação

– Evitar o consumo de alimentos gordurosos

– Apresentar documento com foto

É importante que os doadores compareçam no dia e horário agendados. Se não for possível comparecer, o setor pede para que o doador ligue com antecedência e solicite o cancelamento, pois dessa forma será possível oferecer o horário na agenda para outras pessoas.