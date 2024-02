Nova Odessa anuncia realização do 1º ‘Feirão do Emprego PCD’

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e seu vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) confirmaram nesta semana a realização do 1º “Feirão do Emprego PCD – Pessoas com Deficiência” em Nova Odessa. Reunindo empregadores e trabalhadores da cidade e de toda a região, o evento acontece no próximo dia 24/02, um sábado, das 8h às 12h, no saguão do Paço Municipal (Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro).

Os candidatos às vagas de emprego e estágio deverão comparecer na Prefeitura no dia portando documentos pessoais, laudo e currículo impresso. Os detalhes da ação de empregabilidade foram definidos em reunião com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi.

A Prefeitura conta com a parceria do Instituto Rumo, CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), Nisfram (uma organização sem fins lucrativos voltada a projetos socioeducativos, culturais, artísticos, esportivas, de lazer, acessibilidade e formação profissional, inclusive de pessoas com deficiências) e da Apadano (Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos).

Segundo Brocchi, este será, na verdade, o terceiro “Feirão do Emprego” promovido pela atual gestão municipal – as duas edições anteriores, realizadas em julho de 2022 e setembro de 2023, atraíram milhares de trabalhadores e jovens em busca de vagas, não apenas PCDs. “A necessidade de realizarmos um ‘Feirão do Emprego’ direcionado para as vagas para PCDs veio das próprias empresas de Nova Odessa e da região que a gente visita regularmente”, disse.

“Assim como muitas empresas precisam de colaboradores com capacidades específicas e que estão em falta no mercado de trabalho, como motoristas, empilhadeiristas e costureiros, muitas também não conseguem preencher todas as vagas para PCDs que, por lei, elas têm que disponibilizar. Por isso decidimos fazer essa edição regional, para atrair o maior número de trabalhadores com deficiências diversas, para colocá-los em contato com essas empresas”, acrescentou Brocchi.

“A nossa gestão, através do meu vice Mineirinho e do Rafael Brocchi, está sempre buscando formas de ajudar as empresas de Nova Odessa a investirem cada vez mais, gerando emprego e renda para nossas famílias. E esse público especial não pode ficar de fora – o trabalhador cadeirante, o cego, o surdo-mudo, aquele com deficiência intelectual, mas que pode trabalhar, que tem capacidade para trabalhar. Temos que dar oportunidades e ajudar a todos, são todos cidadãos de Nova Odessa e região também”, completou o prefeito Leitinho.