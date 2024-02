Americana vai ganhar unidade da Gelato Borelli na Fortunato Faraone

Americana deve contar, muito em breve, com a inauguração da primeira unidade da Gelato Borelli — maior rede de gelatos do país.

A informação é de bastidor e ainda não foi oficializada, mas as negociações já estão a todo vapor.

Com mais de 100 lojas espalhadas em 23 estados, a marca já é consolidada no mercado por seu método de produção, com receitas inéditas, ingredientes importados e selecionados, equipamentos de ponta e atendimento impecável.

Atualmente a região conta com as unidades do Tivoli Shopping e de Limeira. Em Americana, a expectativa é que a loja seja instalada nas próximas semanas na Rua Fortunato Faraone.

#EXCLUSIVO

