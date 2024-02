Cinemas: veja a programação de 8 a 14 de fevereiro

CINEMA TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – TODOS MENOS VOCÊ – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Comédia Romântica – 16 Anos – Duração: 105min.

No filme Todos Menos Você, Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) combinam um encontro após

se esbarrarem nos corredores da faculdade em que estudam. Em uma noite quase perfeita, o jovem

casal possui tudo para manter o contato: química, uma boa conversa e um incrível desejo um pelo outro.

No entanto, o primeiro encontro não passa disso, e a relação de ambos se esfria até pararem de se falar.

Anos após a formatura, os dois acabam coincidentemente sendo convidados para o mesmo casamento

na Austrália. Longe de casa e dos problemas, os dois acabam fazendo um trato, fingindo ser um casal

para todos até o casamento acabar. Mas a tarefa se torna complicada quando os convidados e familiares

percebem a antipatia que nutrem um pelo outro, fazendo com que tornem o trabalho mais convincente e

os encontros mais frequentes.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 17h20 – 19h30 – 21h40 INICIADO Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 17h20 – 19h30 – 21h40 INICIADO Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – MASHA E O URSO – DIVERSÃO EM DOBRO – DUB (PARIS FILMS)

Animação Infantil – Livre – Duração: 77min.

Em uma nova aventura natalina, Masha encontra doze novos amigos no inverno, sendo eles os magos

dos Doze Meses do ano, que acreditava ser apenas um conto de fadas. Fazendo amizade com Janeiro, o

Sr. do Gelo, ela embarca em uma jornada inesperada para salvar as férias e torná-las verdadeiramente

inesquecíveis. Além disso, ela tem a missão de testemunhar o evento mais lindo de todos: um

casamento. No entanto, travessuras selvagens e hilárias podem acontecer, como corrida com carrinho de

bolo, paraquedas improvisado com véu da noiva e perseguição de pombos travessos.

Seg., Ter., Qua. – 13h45 – 15h30 INICIADO Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 13h45 – 15h30 INICIADO Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – MADAME TEIA (ATMOS) DUB (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação – 14 Anos – Duração: 116min.

Madame Teia mostra a história de origem da personagem-título, interpretada por Dakota Johnson. Na

trama, Cassandra Webb leva uma vida comum trabalhando como paramédica em Manhattan – até que,

um dia, ela descobre que possui a habilidade de prever o futuro. Uma de suas visões acaba levando

Cassandra até as jovens Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) e Mattie

Franklin (Celeste O’Connor). Não demora até que as quatro entendam que, juntas, estão destinadas a

algo muito poderoso.

Qua. – 14h00 – 16h20 – 18h50 – 21h20 INICIADO Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – NOSSO LAR 2: OS MENSAGEIROS (DISNEY)

Drama – Nacional14 Anos – Duração: 110min.

Sequência de Nosso Lar (2010), uma cidade astral onde espíritos vão para aprender lições e

conhecimentos. No novo longa, André Luiz (Renato Prieto) entra para um grupo de espíritos liderado por

Ancieto (Edson Celulari) com a missão de ser mensageiros. Eles partem para a Terra para acompanhar

uma missão que tem o risco de fracassar. O propósito é ligar o mundo espiritual e a Terra. Juntos, o

grupo se dedica a cuidar de três pessoas que fazem parte dessa missão, sem saber que são os

escolhidos. Otávio (Felipe de Carolis), um jovem médium que não vem cumprindo com sua missão,

Isidoro (Mouhamed Harfouch), um líder de casa espírita e Fernando (Rafael Sieg), um empresário.

Qui., Sex., Seg., Ter. – 14h45 – 17h00 – 19h15 INICIADO Legendado

Sáb., Dom., Feriado – 14h45 – 17h00 – 19h15 INICIADO Legendado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – BOB MARLEY: ONE LOVE – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Drama/Biografia – 16 Anos – Duração: 107min.

Bob Marley: One Love é um filme biográfico dirigido por Reinaldo Marcus Green (King Richard: Criando

Campeãs) que conta a história de Robert Nesta Marley OM, mais conhecido como Bob Marley, grande

ícone do reggae. O filme relembra os importantes feitos do cantor para seu país, assim como as

dificuldades que sua família e conhecidos passaram. Bob Marley (Kingsley Ben-Adir) ficou conhecido por

sua pregação pela paz, do amor e da fé rastafari. Com o reggae, ultrapassou fronteiras e o sucesso foi

imenso. Mas mesmo famoso, a violência em seu país era uma realidade e chega até Marley e sua esposa

(Lashana Lynch). Após um atentado, eles saem do país, mas no ano seguinte o cantor icônico decide

voltar, pelo povo, para a Jamaica.

Seg., Ter., Feriado – 21h30 INICIADO Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – MINHA IRMÃ E EU (PARIS FILMS)

Comédia – Nacional14 Anos – Duração: 114min.

As irmãs Mirian (Ingrid) e Mirelly (Tatá Werneck) nasceram em Rio Verde, no interior de Goiás. Elas não

realizaram o sonho da mãe, Dona Márcia (Arlete Salles), de se tornarem uma dupla sertaneja e, além de

terem seguido caminhos opostos, vivem em pé de guerra. Mirian se casou e nunca saiu de sua cidade,

acostumada à rotina do interior. Já Mirelly partiu para o Rio de Janeiro e sem demonstrar pra família,

passa todo o tipo de perrengue. Mas quando Dona Márcia desaparece, elas têm que deixar de lado as

diferenças e se unir para procurá-la, numa viagem que pode mudar suas vidas.

Qui., Sex. – 21h30 INICIADO Legendado

Sáb., Dom. – 21h30 INICIADO Legendado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – NOSSO LAR 2: OS MENSAGEIROS (DISNEY)

Drama – Nacional14 Anos – Duração: 110min.

Sequência de Nosso Lar (2010), uma cidade astral onde espíritos vão para aprender lições e

conhecimentos. No novo longa, André Luiz (Renato Prieto) entra para um grupo de espíritos liderado por

Ancieto (Edson Celulari) com a missão de ser mensageiros. Eles partem para a Terra para acompanhar

uma missão que tem o risco de fracassar. O propósito é ligar o mundo espiritual e a Terra. Juntos, o

grupo se dedica a cuidar de três pessoas que fazem parte dessa missão, sem saber que são os

escolhidos. Otávio (Felipe de Carolis), um jovem médium que não vem cumprindo com sua missão,

Isidoro (Mouhamed Harfouch), um líder de casa espírita e Fernando (Rafael Sieg), um empresário.

Qua. – 17h00 – 19h15 INICIADO Legendado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – WISH: O PODER DOS DESEJOS – DUB (DISNEY)

Animação – Livre – Duração: 92min.

Um rei promete aos seus súditos a realização de seus desejos mais profundos, mas no fundo não tem

boas intenções com seu povo. Nesse contexto, a jovem Asha faz um pedido à uma estrela cadente

mágica que possui poderes ilimitados e é capaz de mudar o futuro do seu reino. A sinopse completa

ainda não foi divulgada.

Qui., Sex., Seg., Ter. – 16h50 INICIADO Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 16h50 INICIADO Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – BOB MARLEY: ONE LOVE – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Drama/Biografia – 16 Anos – Duração: 107min.

Bob Marley: One Love é um filme biográfico dirigido por Reinaldo Marcus Green (King Richard: Criando

Campeãs) que conta a história de Robert Nesta Marley OM, mais conhecido como Bob Marley, grande

ícone do reggae. O filme relembra os importantes feitos do cantor para seu país, assim como as

dificuldades que sua família e conhecidos passaram. Bob Marley (Kingsley Ben-Adir) ficou conhecido por

sua pregação pela paz, do amor e da fé rastafari. Com o reggae, ultrapassou fronteiras e o sucesso foi

imenso. Mas mesmo famoso, a violência em seu país era uma realidade e chega até Marley e sua esposa

(Lashana Lynch). Após um atentado, eles saem do país, mas no ano seguinte o cantor icônico decide

voltar, pelo povo, para a Jamaica.

Qua. – 14h45 – 21h30 INICIADO Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – BOB MARLEY: ONE LOVE – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Drama/Biografia – 16 Anos – Duração: 107min.

Bob Marley: One Love é um filme biográfico dirigido por Reinaldo Marcus Green (King Richard: Criando

Campeãs) que conta a história de Robert Nesta Marley OM, mais conhecido como Bob Marley, grande

ícone do reggae. O filme relembra os importantes feitos do cantor para seu país, assim como as

dificuldades que sua família e conhecidos passaram. Bob Marley (Kingsley Ben-Adir) ficou conhecido por

sua pregação pela paz, do amor e da fé rastafari. Com o reggae, ultrapassou fronteiras e o sucesso foi

imenso. Mas mesmo famoso, a violência em seu país era uma realidade e chega até Marley e sua esposa

(Lashana Lynch). Após um atentado, eles saem do país, mas no ano seguinte o cantor icônico decide

voltar, pelo povo, para a Jamaica.

Seg., Ter., Feriado – 14h30 INICIADO Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – ARGYLLE – O SUPERESPIÃO – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – 14 Anos – Duração: 139min.

Argylle – O Superespião é um filme de comédia e ação baseado na obra homônima de Elly Conway. No

filme, Elly (interpretada por Bryce Dallas Howard) é uma renomada autora que ficou conhecida por uma

série de romances de espionagem que acompanham o agente Argylle (Henry Cavill). Porém,

inesperadamente, a trama de Elly deixa de ser apenas uma ficção e acaba se tornando realidade,

colocando a escritora no centro de uma complexa e perigosa teia de trapaças e assassinatos. Com a

ajuda de Aiden (Sam Rockwell) e o gato Alfie – seu fiel companheiro – Elly deve lidar com as

consequências do encontro entre o mundo real e fictício.

Qui., Sex., Seg., Ter. – 21h20 INICIADO Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 21h20 INICIADO Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – AQUAMAN 2: O REINO PERDIDO – DUB (WARNER)

Aventura – 12 Anos – Duração: 124min.

Aquaman 2 é a sequência do filme Aquaman de 2018, que acompanha o filho do humano Tom Curry

(Temuera Morrison) com a atlante Atlanna (Nicole Kidman), Arthur Curry (Jason Momoa). Ele cresce com

a vivência de um humano e as capacidades metahumanas de um atlante. Nesta sequência, quando um

poder ancestral é liberado, o Aquaman deve forjar uma aliança incômoda com um aliado improvável para

proteger Atlântida e o resto do mundo, de uma devastação irreversível.

Qui., Sex. – 14h20 – 18h50 INICIADO Dublado

Sáb., Dom. – 14h20 – 18h50 INICIADO Dublado

Seg., Ter., Feriado – 18h50 INICIADO Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – WISH: O PODER DOS DESEJOS – DUB (DISNEY)

Animação – Livre – Duração: 92min.

Um rei promete aos seus súditos a realização de seus desejos mais profundos, mas no fundo não tem

boas intenções com seu povo. Nesse contexto, a jovem Asha faz um pedido à uma estrela cadente

mágica que possui poderes ilimitados e é capaz de mudar o futuro do seu reino. A sinopse completa

ainda não foi divulgada.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 13h50 INICIADO Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 13h50 INICIADO Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – A BRUXA DOS MORTOS – BAGHEAD – DUB (IMAGEM FILMES)

Terror – 14 Anos – Duração: 95min.

Após perdeu seu pai, uma jovem herda um bar decadente e descobre um segredo obscuro em seu porão:

Baghead, uma espécie de bruxa que muda de forma e consegue se conectar com os mortos. É possível

que a criatura tenha as respostas que a jovem está buscando. No entanto, todo tipo de contato

sobrenatural tem consequências desastrosas.

Qui., Sex., Seg., Ter. – 17h50 – 19h50 – 21h50 INICIADO Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 17h50 – 19h50 – 21h50 INICIADO Dublado

Qua. – 17h50 – 19h50 INICIADO Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – PATOS!DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Livre – Duração: 91min.

Patos! é um filme infantil de animação e aventura dirigido por Benjamin Renner (A Raposa Má, Ernest et

Célestine) e Guylo Homsy (Meu Malvado Favorito, O Lorax – Em Busca da Trúfula Perdida). A trama

mostra uma família de patos formada por Mack (Kumail Nanjiani) – o pai superprotetor -, Pam (Elizabeth

Banks) – a mãe exploradora -, e os filhos Dax (Caspar Jennings) e Gwen (Tresi Gazal). Enquanto Pam

tem o desejo de mostrar o mundo aos filhos, Mack só quer manter a família em segurança no lago em

que vivem na Nova Inglaterra. Porém, quando um novo grupo de patos aparece no local com uma série

de histórias sobre viagens incríveis, a família concorda em partir rumo à Nova York, para visitar a Jamaica

tropical. Mas a viagem começa a se complicar.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h50 INICIADO Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 15h50 INICIADO Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – AQUAMAN 2: O REINO PERDIDO – DUB (WARNER)

Aventura – 12 Anos – Duração: 124min.

Aquaman 2 é a sequência do filme Aquaman de 2018, que acompanha o filho do humano Tom Curry

(Temuera Morrison) com a atlante Atlanna (Nicole Kidman), Arthur Curry (Jason Momoa). Ele cresce com

a vivência de um humano e as capacidades metahumanas de um atlante. Nesta sequência, quando um

poder ancestral é liberado, o Aquaman deve forjar uma aliança incômoda com um aliado improvável para

proteger Atlântida e o resto do mundo, de uma devastação irreversível.

Qua. – 21h50 INICIADO Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

CINEMA PARKCITY SUMARÉ

AQUAMAN 2: O REINO PERDIDO (D) (DUBLADO) (AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Wan, Duração: 02:04:00h, com: Jason Momoa, Amber

Heard, Yahya Abdul-Mateen II

SALA 2

08/02/2024 – Quinta-Feira: 19:00h – 21:40h

09/02/2024 – Sexta-Feira: 19:00h – 21:40h

10/02/2024 – Sábado: 19:00h – 21:40h

11/02/2024 – Domingo: 19:00h – 21:40h

12/02/2024 – Segunda-Feira: 21:40h

13/02/2024 – Terça-Feira: 21:40h

MINHA IRMÃ E EU (IDIOMA ORIGINAL) (MINHA IRMÃ E EU)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Suzana Garcia, Duração: 01:55:00h, com: Ingrid Guimarães,

Tatá Werneck, Arlete Salles

SALA 4

08/02/2024 – Quinta-Feira: 21:50h

09/02/2024 – Sexta-Feira: 21:50h

10/02/2024 – Sábado: 21:50h

11/02/2024 – Domingo: 21:50h

12/02/2024 – Segunda-Feira: 21:50h

13/02/2024 – Terça-Feira: 21:50h

14/02/2024 – Quarta-Feira: 21:50h

PATOS! (D) (DUBLADO) (MIGRATION)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Benjamin Renner, Duração: 01:31:00h, com: .

SALA 2

08/02/2024 – Quinta-Feira: 14:30h

09/02/2024 – Sexta-Feira: 14:30h

10/02/2024 – Sábado: 14:30h

11/02/2024 – Domingo: 14:30h

12/02/2024 – Segunda-Feira: 14:30h

13/02/2024 – Terça-Feira: 14:30h

WISH: O PODER DOS DESEJOS (D) (DUBLADO) (WISH)

Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Chris Buck, Fawn Veerasunthorn, Duração: 01:32:00h, com: .

SALA 5

08/02/2024 – Quinta-Feira: 14:50h

09/02/2024 – Sexta-Feira: 14:50h

10/02/2024 – Sábado: 14:50h

11/02/2024 – Domingo: 14:50h

12/02/2024 – Segunda-Feira: 14:50h

13/02/2024 – Terça-Feira: 14:50h

14/02/2024 – Quarta-Feira: 14:50h

NOSSO LAR 2: OS MENSAGEIROS (IDIOMA ORIGINAL) (NOSSO LAR 2: OS MENSAGEIROS)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Wagner de Assis, Duração: 01:50:00h, com: Edson Celulari,

Fabio Lago, Aline Prado

SALA 4

08/02/2024 – Quinta-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:20h

09/02/2024 – Sexta-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:20h

10/02/2024 – Sábado: 16:30h – 19:20h

11/02/2024 – Domingo: 16:30h – 19:20h

12/02/2024 – Segunda-Feira: 16:30h – 19:20h

13/02/2024 – Terça-Feira: 16:30h – 19:20h

14/02/2024 – Quarta-Feira: 16:30h

TURMA DA MÔNICA JOVEM: REFLEXOS DO MEDO (IDIOMA ORIGINAL) (TURMA DA MÔNICA JOVEM:

REFLEXOS DO MEDO)

Ano de Produção: 2024, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Mauricio Eça, Duração: 01:28:00h, com: Sophia Valverde, Xande Valois, Bianca Paiva

SALA 1

08/02/2024 – Quinta-Feira: 16:10h

09/02/2024 – Sexta-Feira: 16:10h

10/02/2024 – Sábado: 16:10h

11/02/2024 – Domingo: 16:10h

12/02/2024 – Segunda-Feira: 16:10h

13/02/2024 – Terça-Feira: 16:10h

14/02/2024 – Quarta-Feira: 16:10h

PRÍNCIPE LU E A LENDA DO DRAGÃO (IDIOMA ORIGINAL) (PRÍNCIPE LU E A LENDA DO DRAGÃO)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Leandro Neri, Duração: 01:48:00h, com: Luccas Neto, Gi

Alparone, Beatriz Couto

SALA 2

08/02/2024 – Quinta-Feira: 16:40h

09/02/2024 – Sexta-Feira: 16:40h

10/02/2024 – Sábado: 16:40h

11/02/2024 – Domingo: 16:40h

12/02/2024 – Segunda-Feira: 16:40h

13/02/2024 – Terça-Feira: 16:40h

14/02/2024 – Quarta-Feira: 14:30h

TODOS MENOS VOCÊ (D) (DUBLADO) (ANYONE BUT YOU)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Will Gluck, Duração: 01:45:00h, com: Sydney Sweeney, Glen

Powell, Alexandra Shipp

SALA 5

08/02/2024 – Quinta-Feira: 16:55h – 19:25h

09/02/2024 – Sexta-Feira: 16:55h – 19:25h

10/02/2024 – Sábado: 16:55h – 19:25h

11/02/2024 – Domingo: 16:55h – 19:25h

12/02/2024 – Segunda-Feira: 16:55h – 19:25h

13/02/2024 – Terça-Feira: 16:55h – 19:25h

14/02/2024 – Quarta-Feira: 16:55h – 19:25h

TODOS MENOS VOCÊ (L) (LEGENDADO) (ANYONE BUT YOU)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Will Gluck, Duração: 01:45:00h, com: Sydney Sweeney, Glen

Powell, Alexandra Shipp

SALA 5

08/02/2024 – Quinta-Feira: 21:45h

09/02/2024 – Sexta-Feira: 21:45h

10/02/2024 – Sábado: 21:45h

11/02/2024 – Domingo: 21:45h

12/02/2024 – Segunda-Feira: 21:45h

13/02/2024 – Terça-Feira: 21:45h

14/02/2024 – Quarta-Feira: 21:45h

BOB MARLEY: ONE LOVE (D) (DUBLADO) (BOB MARLEY: ONE LOVE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Reinaldo Marcus Green, Duração: 01:47:00h, com: Kingsley

Ben-Adir, Lashana Lynch, Jesse Cilio

SALA 2

12/02/2024 – Segunda-Feira: 19:00h

13/02/2024 – Terça-Feira: 19:00h

14/02/2024 – Quarta-Feira: 19:00h

BOB MARLEY: ONE LOVE (L) (LEGENDADO) (BOB MARLEY: ONE LOVE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Reinaldo Marcus Green, Duração: 01:47:00h, com: Kingsley

Ben-Adir, Lashana Lynch, Jesse Cilio

SALA 1

12/02/2024 – Segunda-Feira: 18:30h

13/02/2024 – Terça-Feira: 18:30h

14/02/2024 – Quarta-Feira: 18:30h

GATO GALÁCTICO E O FEITIÇO DO TEMPO (IDIOMA ORIGINAL) (GATO GALÁCTICO E O FEITIÇO DO

TEMPO)

Ano de Produção: 2023, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Rodrigo Zanforlin, Duração: 01:25:00h, com: Ronaldo Souza, Erick Tores, Luiza Mezadri

SALA 1

08/02/2024 – Quinta-Feira: 14:05h

09/02/2024 – Sexta-Feira: 14:05h

10/02/2024 – Sábado: 14:05h

11/02/2024 – Domingo: 14:05h

12/02/2024 – Segunda-Feira: 14:05h

13/02/2024 – Terça-Feira: 14:05h

14/02/2024 – Quarta-Feira: 14:05h

ARGYLLE: O SUPERESPIÃO (D) (DUBLADO) (ARGYLLE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Matthew Vaughn, Duração: 02:19:00h, com: Bryce Dallas Howard,

Sam Rockwell, Henry Cavill

SALA 1

08/02/2024 – Quinta-Feira: 18:20h – 21:30h

09/02/2024 – Sexta-Feira: 18:20h – 21:30h

10/02/2024 – Sábado: 18:20h – 21:30h

11/02/2024 – Domingo: 18:20h – 21:30h

12/02/2024 – Segunda-Feira: 21:30h

13/02/2024 – Terça-Feira: 21:30h

14/02/2024 – Quarta-Feira: 21:00h

BAGHEAD: A BRUXA DOS MORTOS (D) (DUBLADO) (BAGHEAD)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Alberto Corredor, Duração: 01:35:00h, com: Freya Allan, Peter

Mullan, Saffron Burrows

SALA 2

14/02/2024 – Quarta-Feira: 16:50h – 21:55h

SALA 3

08/02/2024 – Quinta-Feira: 15:00h – 17:20h – 19:40h – 22:00h

09/02/2024 – Sexta-Feira: 15:00h – 17:20h – 19:40h – 22:00h

10/02/2024 – Sábado: 15:00h – 17:20h – 19:40h – 22:00h

11/02/2024 – Domingo: 15:00h – 17:20h – 19:40h – 22:00h

12/02/2024 – Segunda-Feira: 15:00h – 17:20h – 19:40h – 22:00h

13/02/2024 – Terça-Feira: 15:00h – 17:20h – 19:40h – 22:00h

SALA 4

14/02/2024 – Quarta-Feira: 19:30h

MADAME TEIA (D) (DUBLADO) (MADAME WEB)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: S.J.Clarkson, Duração: 01:56:00h, com: Dakota Johnson, Sydney

Sweeney, Celeste O’Connor

SALA 3

14/02/2024 – Quarta-Feira: 14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

MASHA E O URSO: DIVERSÃO EM DOBRO (D) (DUBLADO) (MASHA AND THE BEAR: TWICE THE FUN)

Ano de Produção: 2024, Idioma: RUSSO, Diretor: Artyom Naumov, Duração: 01:17:00h, com: .

SALA 4

10/02/2024 – Sábado: 14:20h

11/02/2024 – Domingo: 14:20h

12/02/2024 – Segunda-Feira: 14:20h

13/02/2024 – Terça-Feira: 14:20h

14/02/2024 – Quarta-Feira: 14:20h

