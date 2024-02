Procon-SP abre inscrições para estágio 2024

O Procon-SP, através do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, vai abrir

inscrições para processo seletivo de estágio online, para formação de cadastro de reserva tanto para a Capital quanto para o Interior e Litoral. As inscrições serão somente pela internet diretamente no site do CIEE entre 08 e 28/02.

As vagas para a Capital são destinadas a estudantes matriculados no ensino médio e superior nos cursos de administração; ciências da computação; análise de sistemas; comunicação social – publicidade e propaganda; marketing; design gráfico; direito; estatística; gestão pública; logística; relações públicas e web design. No Interior, as vagas são para estudantes do ensino médio nas cidades de Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos e São José do Rio Preto.

As jornadas são de 20 a 30 horas semanais de estágio com bolsa-auxílio entre R$ 475,05 e R$ 937,59, além de auxílio-transporte de R$ 8,80 por dia. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova online com questões de português e de conhecimentos gerais.

