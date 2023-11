Casa da Turma da Mônica é destaque do Airbnb em São Pedro

A atuação no turismo country rural na estância turística de São Pedro foi notícia na imprensa nacional nas últimas semanas, após ser selecionada para receber uma ação temática da empresa Airbnb em parceria com a Maurício de Sousa Produções, no fim de outubro de 2023. A hospedagem de uma moradora da cidade foi selecionada, entre as acomodações de todo o Brasil, pelo time Airbnb, para se transformar temporariamente na casa real da Turma da Mônica, por sua semelhança com a do desenho animado.

A ação comemorou os 60 anos de existência da turma mais famosa dos quadrinhos brasileiros. Entre 20 e 22 de outubro, o local foi disponibilizado para uma reserva única e exclusiva de duas noites, proporcionando aos hóspedes, dois adultos e uma criança, verdadeira imersão na casa temática.

“A escolha de São Pedro para receber essa homenagem chancela a franca expansão que o turismo temático tem vivido na estância nos últimos anos, neste segmento lúdico proporcionado por hospedagens e parques. Temos ainda forte atuação e demanda no turismo de aventura e rural, que também só crescem e são nossas essências”, observa Ronaldo Gasparelo, secretário de Turismo de São Pedro.

