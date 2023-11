Finais do Gigantinho sub-12, sub-14 e sub-16 serão neste domingo

Os campeões das categorias sub-12 (ouro e prata), sub-14 e sub-16 do Campeonato de Futebol Amador Gigantinho, promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, serão conhecidos neste domingo (12). As finais começam a partir das 7h45, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (Centro Cívico).

O destaque fica por conta da equipe Camisa 10, que disputará três das quatro decisões: sub-12 ouro, sub-12 prata e sub-14. Os times Jardim da Paz, Na Cara do Gol, Cidade Jardim, Colorado e Morada do Sol são os demais finalistas.

“A edição 2023 do Gigantinho será concluída com os jogos deste final de semana. Tivemos uma grande participação das famílias americanenses este ano e excelentes duelos durante toda a competição. Desejamos muita sorte aos finalistas neste domingo, tenho certeza que será um dia recheado de muita emoção e alegria”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira a tabela das finais deste domingo (12) no Centro Cívico:

Sub-12 prata

7h45 – Camisa 10 – B x Jardim da Paz

Sub-12 ouro

8h45 – Camisa 10 – A x Na Cara do Gol

Sub-14

9h45 – Camisa 10 x Cidade Jardim

Sub-16

11h – Colorado x Morada do Sol