Caso orelha e 3 notícias do dia- Proibição do uso de imagens, retorno ao Brasil de mais acusados do ataque e Boicote a empresas da família (hotéis).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Uma decisão da Vara da Infância e Juventude de Florianópolis determinou que plataformas e redes sociais adotem medidas para coibir a disseminação de conteúdos que expõem e identificam adolescentes supostamente envolvidos no caso da morte do cão Orelha, na Praia Brava, na capital de Santa Catarina.

O caso ainda está em fase de investigação pela Polícia Civil.

Volta ao Brasil-

A polícia apreendeu os celulares dos adolescentes acusados de m@t@r o cachorro Orelha logo na chegada ao aeroporto esta quarta-feira. Eles estavam nos Estados Unidos e, ao desembarcar em Santa Catarina, foram intimados a ir à delegacia para depor. A investigação busca provas digitais.

Familiares dizem temer linchamento e pedem proteção. Os quatro adolescentes envolvidos recentemente na tortura e morte de cães na Praia Brava, em Florianópolis (SC), estão sujeitos a medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, por serem menores de 18 anos.

Mais caso orelha- boicote

O boicote aos hotéis pertencentes às famílias dos jovens infratores está a todo vapor pelo país com cobranças feitas nas redes sociais. Grandes agências de turismo já aderiram ao movimento.

Os hotéis dos pais dos acusados de serem responsáveis pela morte do Orelha já sofreram desligamento de duas empresas responsáveis por colocar dinheiro no bolso deles com turistas. As reclamações e pressões tá dando certo.