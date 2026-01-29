Tarcísio lidera disputa pelo governo de São Paulo e venceria todos os adversários no 2º turno, aponta Futura

Se as eleições para o governo de São Paulo fossem hoje, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) seria o favorito para vencer a disputa, segundo pesquisa da Futura Inteligência, instituto de pesquisa da Apex Partners. O levantamento ouviu 1.200 eleitores paulistas entre os dias 20 e 23 de janeiro.



Em um dos cenários do primeiro turno, Tarcísio de Freitas aparece com 41% das intenções de voto, abrindo uma diferença confortável em relação ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que soma 24,6%. Em seguida surge Pablo Marçal, com 12,6% e 7% citam Erika Hilton. Os demais nomes testados aparecem com percentuais mais baixos, como Astronauta Marcos Pontes, com 1,8%, Paulo Serra, com 1,5%, e Felipe D’Ávila, com 0,5%.



Nas simulações de segundo turno, Tarcísio consolida sua condição de favorito. Em um confronto direto com Fernando Haddad, o governador venceria por 56,6% a 31,2%. Contra Geraldo Alckmin, a vantagem se mantém elevada, com 53,9% das intenções de voto, frente a 35,4% do adversário. Já diante de Simone Tebet, Tarcísio amplia ainda mais sua liderança e alcança 60,1%, contra 26,6% da senadora.



No recorte presidencial, a pesquisa mostra um ambiente desafiador para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os eleitores paulistas. No segundo turno contra Flávio Bolsonaro, o senador aparece numericamente à frente, com 50,5% das intenções de voto, enquanto Lula soma 38,2%. Em uma disputa direta com Tarcísio de Freitas, o governador paulista amplia a vantagem e chega a 54,2%, contra 34,9% do presidente. Já no confronto entre Lula e Ratinho Júnior, o governador do Paraná também lidera em São Paulo, com 49,2%, enquanto o petista registra 37%.



A pesquisa também traz a aprovação do atual presidente entre os eleitores paulistas. De acordo com o levantamento, 59% desaprovam a atuação de Lula, enquanto 38,6% afirmam aprovar o governo federal.

