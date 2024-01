Caso Patrícia Lélis: uma lição sobre fraudes migratórias

Caso – Nos últimos dias, o caso de Patrícia Lelis,

brasileira de 29 anos formalmente acusada pela Justiça dos Estados Unidos, tem chamado a atenção para a necessidade de se ter cuidado na escolha de assessorias durante o processo migratório, principalmente para aqueles que almejam obter visto para os EUA.

De acordo com a justiça, Patrícia alegava ajudar imigrantes na obtenção de vistos E-2 e EB-5, documentos que permitem a residência legal no país. A justiça norte-americana também acusa a brasileira de ter falsificado formulários de imigração dos EUA, forjado múltiplas assinaturas e criado recibos falsos.

A história alarmante veio à tona na última sexta-feira (12), quando a acusação revelou que, fingindo ser uma advogada de imigração, Patrícia cometeu uma fraude impressionante com valores próximos a US$ 700 mil, cerca de R$ 3,4 milhões.

Patrícia Lelis, que já esteve envolvida em polêmicas no Brasil, como tentativa de extorsão, agora enfrenta acusações sérias nos Estados Unidos. Ela é acusada de cobrar US$ 270 mil (R$ 1,32 milhão) de uma vítima para auxiliá-la a obter um visto para familiares, utilizando documentos falsos e práticas fraudulentas.

“Esse episódio lamentável mostra uma das consequências que as pessoas tiveram em não procurar um advogado licenciado,” explica Dr. Bicalho, advogado especialista em imigração e líder da Bicalho Consultoria Legal.

A importância da Assessoria Especializada

Em meio a esse contexto delicado, torna-se evidente a importância de contar com profissionais sérios, com licença formal no país desejado para obtenção do visto.

A Bicalho Consultoria Legal, liderada pelo advogado Vinícius Bicalho, é uma referência em assessoria especializada, com licenciamento nos EUA, Brasil e Portugal. Especialista em imigração, impostos federais e negócios internacionais, Dr. Vinicius Bicalho destaca o comprometimento de sua equipe.

“Nossa equipe está comprometida em guiar nossos clientes desde a análise até a solicitação do visto desejado, garantindo uma transição suave para uma nova fase profissional e pessoal,” afirma.

Dr. Vinicius foi citado em 2023 pelo New York Times como um dos advogados de destaque. A relação contempla os profissionais mais prestigiados e éticos dos EUA. Dr. Vinícius Bicalho foi o único profissional brasileiro mencionado como na prestigiada lista.

Reconhecendo que a escolha do visto certo demanda uma análise minuciosa da situação pessoal, objetivos e qualificações profissionais de cada requerente, a equipe da Bicalho Consultoria é especialista nos Vistos EB (Employment-Based) que costumam ser a porta de entrada para estrangeiros que venham a contribuir para a força de trabalho americana, ou seja, um visto específico para profissionais qualificados.

A Bicalho presta, ainda, orientação a cada um de seus clientes sobre todas as opções disponíveis de vistos.

Quem é Vinícius Bicalho:

Advogado licenciado nos EUA, Brasil e Portugal;

Sócio fundador da Bicalho Legal Consulting P.A.;

Mestre em direito nos EUA pela University of Southern California;

Mestre em direito no Brasil pela Faculdade de Direito Milton Campos (MG);

Membro da AILA – American Immigration Lawyers Association;

Responsável pelo Guia de Imigração da AMCHAM.

