Americana tem redução de 37% em mortes no trânsito

O município de Americana encerrou 2023 com uma boa noticia na área de mobilidade urbana, coincidentemente no ano em que houve um significativo aumento no investimento em sinalização e reparo das vias. Dados são da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado.

Com uma queda de 37% nos óbitos decorrentes de acidentes de trânsito com relação ao mesmo período de 2021, a cidade estatisticamente “salvou” 13 vidas. É o terceiro ano consecutivo de queda nestes indicadores.

Ainda, considerando o início da série histórica do portal Infosiga, ano passado foi o 3° ano com menor número de mortes no trânsito.

ANUÁRIO:

• 2015: 25

• 2016: 25

• 2017: 26

• 2018: 21

• 2019: 25

• 2020: 22

• 2021: 35

• 2022: 31

• 2023: 23

•

86% das vítimas são do sexo masculino. Das 23 vítimas, 11 estavam em motocicleta, 6 eram pedestres, dois estavam em automóvel, dois em bicicleta e dois não foram identificados. 60% dos acidentes fatais ocorreram nas vias municipais (exceto: Rodovias Anhanguera e Luiz de Queiroz).

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de Americana agora tem Ouvidoria Municipal