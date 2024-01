Um homem que mantinha um disk droga

foi preso em Americana esta terça-feira. O serviço 0800 foi descoberto pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise).

Mais notícias da cidade e região

Foi deflagrada a operação ‘Asteca’, que foi até o local e prendeu o homem de 27 anos. A ação, que aconteceu no bairro Machadinho, teve a apreensão 4 kg de drogas.

Após denúncias sobre o comércio de entorpecentes, na modalidade “disque-drogas”, a partir de um apartamento em um condomínio, os policiais identificaram o homem e o poder judiciário expediu um mandado de busca e apreensão.

Já nesta terça-feira, os agentes executaram a ação, sendo que o jovem foi abordado em seu apartamento. No local, um celular foi localizado e, durante buscas em um carro Gol, foram encontrados 4 tijolos e 27 porções de maconha. Uma motocicleta que era utilizada para a entrega dos entorpecentes também foi apreendida.

O acusado foi encaminhado para a sede da Dise e a autoridade da Polícia Civil (PC) determinou o flagrante.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP