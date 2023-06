A conjuntivite é uma é uma inflamação conjuntiva, a membrana transparente e fina que reveste a parte frontal do globo ocular (o branco dos olhos) e a superfície interna das pálpebras. Ela pode ser causada por várias razões, incluindo alergias, infecções bacterianas ou virais, irritação química, entre outras.

Embora a conjuntivite possa ocorrer em qualquer época do ano, é no inverno que os casos costumam ser mais evidentes. Devido as baixas temperaturas nesta época do ano, as pessoas ficam mais isoladas e com aquecimento, onde o ar é seco e circula menos. Além disso, o inverno também é um período em que várias infecções respiratórias são mais comuns, como gripes e resfriados, o que pode comprometer a região dos olhos.

Para prevenir a conjuntivite no inverno, é importante tomar algumas precauções:

Evitar tocar nos olhos com as mãos sujas

Lavar as mãos regularmente, especialmente, após o contato com pessoas doentes ou superfícies contaminadas.

Manter uma boa higiene ocular, lavando os olhos com água limpa ou usando soluções específicas recomendadas pelo médico

Evitar contato com direto com pessoas que tenham conjuntivite

– Manter os ambientes internos bem ventilados

O Dr. André Borba, oftalmologista e especialista em cirurgia reconstrutiva e estética das pálpebras está à disposição da imprensa para esclarecer dúvidas.

Sobre o Dr. André Borba

É doutor em Ciências Médicas pela Universidade de São Paulo (USP), pós-doutorando pela Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Fellowship em Oculoplástica pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA/ EUA). Autor do livro Técnicas de Rejuvenescimento Facial com Toxina Botulínica e MD Codes TM, relator do livro Oculoplástica e Oncologia ocular, tema oficial do Conselho Brasileiro de Oftalmología 2021. Membro da Sociedade Brasileira e da Portuguesa de Medicina Estética, e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular (SBCPO), da Sociedad Panamericana de Oculoplastía (SOPANOP), e das sociedades norte-americana e europeia de cirurgia plástica Ocular e reconstrutiva. (ASOPRS e ESOPRS, nas siglas em inglês).